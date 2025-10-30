Musiklärare till högstadiet
Kristinehamns kommun, Grundskola
Har du utbildningsbakgrund inom musik och är intresserad av att arbeta inom skolans värld? Stenstalidskolan söker nu en musiklärare för vikariat under vårterminen 2026. Hos oss får du vara med och bidra till våra elevers utveckling och intresse för musik.
Hos oss bidrar du till att ge våra elever goda förutsättningar att utvecklas till kreativa, nyfikna och trygga individer. Varmt välkommen med din ansökan!
Stenstalidskolan är en F-9-skola som tillsammans med Strandskolan F-3 och Ölmeskolan F-6 bildar det norra skolområdet. Anpassad grundskola finns också här. Lokaler och skolgård fördelas på F-3, 4-6 och 7-9 där varje stadie har sitt naturligt avgränsade område med plats för lek och kreativitet. Tillsammans så arbetar vi för elevers rätt till bra utbildning och personalen är verksamhetens viktigaste resurs.
Kristinehamns kommun har cirka 24.000 invånare och ligger vid Vänerns strand i Värmland. Här finns ett gott företagsklimat, ett rikt kultur- och fritidsliv samt tillgång till vacker skärgård och natur.Publiceringsdatum2025-10-30Arbetsuppgifter
Som musiklärare hos oss kommer du att ansvara för att planera, genomföra och följa upp musikundervisningen för elever i årskurs 7-9. Vi ser att du arbetar aktivt för att väcka och utveckla elevernas intresse för musik, både teoretiskt och praktiskt. Du förväntas ta ansvar för att undervisningen följer skolans läroplan och att den anpassas efter elevernas olika behov och förutsättningar.
Du ska tillsammans med övriga pedagoger i arbetslaget ta ansvar för att verksamheten utvecklas så att varje elev ges bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande.Kvalifikationer
Vi söker främst dig som har en lärarlegitimation med behörighet i musik, pedagogisk musikutbildning eller annan utbildning/erfarenhet som kan bedömas som likvärdig. Men, vi välkomnar även dig som har en pågående utbildning inom området. Vi ser det som en fördel om du är väl förtrogen med skolans läroplaner.
Som musiklärare på högstadiet hos oss tar du eget ansvar för ditt arbete, skapar goda relationer till elever och kollegor samt har en god samarbetsförmåga. Du är en tydlig och trygg ledare i musiksalen där du motiverar våra elever.
Det är viktigt att du har pedagogiskt förhållningssätt och har förståelse för elevers olika förutsättningar att ta till sig kunskap.
Intervjuer och tillsättning kan ske innan ansökningstidens slut, så ansök redan i dag om du är intresserad!
ÖVRIGT
Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz och blir erbjuden anställning, måste du kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Vi i Kristinehamns kommun arbetar för ett aktivt ledar- och medarbetarskap. Detta skapas genom dialog och i samspel mellan ledare och medarbetare, vilket skapar goda förutsättningar för arbetsglädje i organisationen. Vår arbetsmiljö påverkas av hur vi bemöter varandra och vi alla har ett ansvar att bidra.
Tillsammans arbetar vi för att verksamheten uppnår sina mål och att beslut som fattas också efterlevs. En nyfiken grundinställning och vilja att samarbeta är förutsättningar för ständiga förbättringar som leder till den bästa möjliga servicen till kommunens invånare.
Som anställd hos oss kan du förvänta dig stöd för nya idéer, goda utvecklingsmöjligheter och att vi ger dig de verktyg du behöver för att kunna utföra ditt arbete på ett bra sätt.
Kristinehamns kommun ser mångfald som en styrka och vi välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering
Varmt välkommen med din ansökan!
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och ha en god kommunikation med dig som söker jobb hos oss, ber vi dig att endast skicka in din ansökan via ansökningslänken i annonsen. Frågor som rör rekryteringsprocessen hanteras av rekryteringsenheten. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
