Musiklärare i flera instrument
Akademiska Musikskolan Sverige / Pedagogjobb / Täby Visa alla pedagogjobb i Täby
2026-03-18
, Vallentuna
, Upplands Väsby
, Danderyd
, Sollentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Akademiska Musikskolan Sverige i Täby
, Lund
eller i hela Sverige
OM OSS:
Akademiska Musikskolan är en auktoriserad, upphandlad, kommunalt kvalitetssäkrad och certifierad musikskola godkänd för att bedriva musikundervisning via den kommunala musikchecken. Vi finns på flera platser i Sverige bl.a i TÄBY KOMMUN, LUNDS KOMMUN och STAFFANSTORPS KOMMUN.
Vi expanderar tack vare vårt fina utbud, unika musikutbildning, höga service och kvalitetskrav. Vårt goda rykte och höga kompetens bland alla populära och engagerade lärare är väldigt viktigt för att leva upp till våra värdegrunder. Vi söker nu förstärkning efter fler kompetenta musikpedagoger som liksom vi, brinner för musik och delar vår fina värdegrund om att sätta barnet främst och att erbjuda inspirerande, rolig och högkvalitativ musikundervisning i vår inkluderande verksamhet. Vår ambition är att vårt goda rykte ska genomsyra verksamheten, och att både elever och lärare skall trivas och känna sig trygga, inkluderande och delaktiga. Att må bra och utvecklas är för oss en självklarhet både för våra lärare och elever.
OM TJÄNSTEN:
Vi vill hitta DIG som kan undervisa i FLERA instrument hos oss i TÄBY. Det är alltså ett KRAV att du kan undervisa i FLERA olika instrument som bl.a: GITARR, SÅNG, PIANO, FLÖJT, TRUMMOR, FIOL osv. Ju fler instrument du hanterar prioriteras, och som du kan undervisa i desto bättre.
Du kommer undervisa ute på grundskolor i Täby kommun. Du ska ha erfarenhet och utbildning samt kunna uppvisa tydliga planer för hur just du lägger upp dina lektioner. Vi vill att vår personal ska trivas så vi ser till att stärka vårt kollegium regelbundet via gemensamma aktiviteter, luncher, middagar och andra förmåner, osv.
OM DIG:
Du är trygg, kompetent, erfaren och socialt kompetent. Du har dokumenterad erfarenhet i undervisning och är trygg i rollen och behärskar framgångsrika metoder som fungerar för DIG!
Du håller god kontakt med dina elever och tar ansvar för att dom ska utvecklas, och ha roligt på dina inspirerande och kreativa musiklektioner. Du har regelbunden kontakt med vårdnadshavare och bidrar till verksamhetens goda rykte. Eleven och deras familjer är i fokus och du vill att dom ska vara 100% nöjda. Du bidrar till vår skolas goda rykte och till ett gott arbetsklimat bland dina kollegor och är lojal mot din arbetsgivare och kollegor. Du bidrar aktivt och har intresse av att din tjänst utvecklas och att elevintaget ökar genom egna initiativ och att använda din starka sociala förmåga och att göra ett gott arbete.
Varmt välkomna till Akademiska Musikskolan i TÄBY till V T2026.www.akademiskamusikskolan.se
Sista dag att ansöka är 2026-04-17
E-post: taby@akademiskamusikskolan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är ""TJÄNST i TÄBY"". Arbetsgivare Akademiska Musikskolan Sverige
183 30 TÄBY Arbetsplats
Akademiska Musikskolan Jobbnummer
9806130