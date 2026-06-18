Musiklärare högstadiet
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2026-06-18
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Musiklärare till högstadietPubliceringsdatum2026-06-18Dina arbetsuppgifter
Som musiklärare undervisar du elever i årskurs 7–9 och ansvarar för att planera, genomföra, följa upp och bedöma undervisningen i musik. Du skapar en trygg, inspirerande och kreativ lärmiljö där eleverna får utveckla sina musikaliska kunskaper, sitt lyssnande, sitt skapande och sin förmåga att uttrycka sig genom sång, instrumentspel, rytm, rörelse och ensemblearbete. I arbetet följer du den nationella läroplanen samt waldorfskolans arbetsplan En väg till frihet.
En av waldorfpedagogikens grunder är den lärarledda undervisningen, där ämnet levandegörs genom konstnärliga, praktiska och upplevelsebaserade arbetssätt. I musikundervisningen innebär det att eleverna får möta musik genom eget skapande, gemensamt musicerande, musikhistoria, gehör, rytmik och reflektion. De digitala verktygen finns givetvis, men används restriktivt, medvetet och ändamålsenligt.
Erfarenheter och egenskaper Vi söker i första hand dig som är legitimerad lärare med behörighet i musik för grundskolans senare år. Har du waldorflärarlegitimation, erfarenhet av waldorfpedagogik eller ett tydligt intresse för waldorfskolans arbetssätt är det meriterande. Även annan pedagogisk utbildning och erfarenhet av musikundervisning, kör, ensemble, sceniskt arbete eller musikskapande kan vara av intresse. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och vilja att utöva waldorfpedagogiken.
Du är kommunikativ, trygg i din lärarroll och har lätt för att skapa förtroendefulla relationer med ungdomar. Du kan leda grupper i praktiskt och kreativt arbete och har förmåga att anpassa undervisningen så att elever med olika erfarenheter, förutsättningar och uttryckssätt får möjlighet att utvecklas. Du samarbetar gärna med kollegor, elevhälsoteam och skolledning och bidrar till skolans gemensamma kultur- och ämnesövergripande arbete.
Som musiklärare har du ett tydligt pedagogiskt ledarskap och en god förmåga att planera och organisera undervisning, konserter, framträdanden och andra musikaliska sammanhang. Du tycker om att arbeta kreativt och ser musikens betydelse för elevernas bildning, samspel och personliga utveckling. Vi värdesätter att du kan inspirera eleverna till både musikalisk fördjupning och glädje i det gemensamma musicerandet.
Vill du vara en del av vårt lärarkollegium bestående av cirka 50 engagerade medarbetare? Har du dessutom en nyfikenhet och vilja att utvecklas som waldorflärare, tillsammans med kollegor och elever, kan vi erbjuda ett inspirerande och seriöst samarbete med goda möjligheter till kollegialt lärande och fortbildning inom waldorfpedagogik.
Om detta låter intressant kan vi vara rätt plats för dig. Välkommen med din ansökan!Om företaget
Rudolf Steinerskolan i Norrköping startades 1975 . I dag tar skolan emot cirka 230 elever från förskoleklass upp till årskurs 9. Vi är en idéburen, fristående, icke-vinstutdelande skola och en av cirka 1000 waldorfskolor runt om i världen.
Rudolf Steinerskolan bedriver undervisning i en genomtänkt miljö som låter individen växa och utvecklas genom studier och lek. Alla sinnen involveras i lärandet som kan bestå av praktiska, estetiska och akademiska moment. Pedagogens möte med eleven präglas av lyhördhet och nyfikenhet och tar alltid sin utgångspunkt i hänsyn till individen.
Waldorfskolan grundar sin undervisning i waldorfskolans egen arbetsplan; En väg till frihet, som integreras med den nationella läroplanen LGR 22.
Tjänsten har en omfattning om 40% men kan i kombination med andra ämnen eller arbetsuppgifter blir större.
Rekryteringsprocessen
Ansökan sker via e-post till rektor: rektor@rudolfsteinerskolan.se
i ansökan skall CV samt personligt brev bifogas.
Sista ansökningsdag 15/7 2026, intervjuer kan komma att starta före sista dag för ansökan.
För att arbeta i skola krävs utdrag ur belastningsregistret. Blankett finns på Rikspolisstyrelsens webbplats; https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Vid frågor kontakta rektor David Bergström på mail: rektor@rudolfsteinerskolan.se
Vi undanber vänligt men bestämt kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15
E-post: rektor@rudolfsteinerskolan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Musiklärare". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stiftelsen Rudolf Steinerskolan I Norrköping
Spårgatan 17 (visa karta
)
602 23 NORRKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Rudolf Steinerskolan Kontakt
Rektor
David Bergström rektor@rudolfsteinerskolan.se 0765413124 Jobbnummer
9971222