Musiklärare Herrestorpskolan
Vellinge kommun, Herrestorps rektorsområde / Pedagogjobb / Vellinge Visa alla pedagogjobb i Vellinge
2026-03-02
, Malmö
, Svedala
, Trelleborg
, Burlöv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vellinge kommun, Herrestorps rektorsområde i Vellinge
, Malmö
eller i hela Sverige
Herrestorpskolan ligger i ett lugnt och trivsamt område i östra utkanten av Vellinge. Skolan har cirka 480 elever, årskurs F-9. Buss till och från Malmö går 3-4 gånger i timmen.
De senaste åren har skolan renoverats i flera etapper. Därmed har vi en tillgänglig och modern lärmiljö som är anpassad efter dagens och framtidens behov. Här finns möjligheter att använda lokalerna på ett flexibelt sätt för att kunna möta varje elevs behov.
Alla årskurser ryms i samma byggnad, men de olika stadierna har olika avdelningar. Bibliotek och skolmatsal finns i skolans centrum och utgör därmed naturliga mötesplatser. Skolan har också en stor och välutrustad sporthall som invigdes i september 2019.
Herrestorpskolans vision är att vara En skola för alla med alla. Detta innebär att vi i enlighet med barnkonventionen arbetar med barnets bästa i fokus. Vi värdesätter hög delaktighet för att ge de bästa förutsättningarna till ett positivt lärande.Publiceringsdatum2026-03-02Arbetsuppgifter
Nu söker vi på Herrestorpskolan en legitimerad grundskollärare med behörighet att undervisa i musik för årskurs 2-9. Detta är en tillsvidaretjänst och vi ser gärna att du har behörighet att undervisa i ytterligare ämne.
Du är en trygg och tydlig ledare i klassrummet med förmågan att skapa en lärandemiljö där varje elev kan utvecklas optimalt. Som lärare hos oss bedriver du ett arbete som sätter elevens lärande i centrum. Du är en engagerad lärare som kan inspirera och motivera eleverna i deras kunskapsutveckling.
Du har positiva förväntningar på eleverna och har förmåga att kommunicera dessa i en motiverande anda. Du utgår från elevernas perspektiv när du tillsammans med övrig personal och ledning organiserar, driver och utvecklar skolan.
Du har lätt för att samverka och du har god kommunikation - dina elever vet vad de kan, vart de ska och hur de ska ta sig dit.
Som lärare på Herrestorpskolan ingår du i ett lärteam där du tillsammans med dina kollegor ansvarar för mentorskapet i en årskurs.
Du som söker denna tjänst brinner för musik och att väcka elevernas lust till ämnet. På Herrestorpskolan har du tillgång till en musiksal med ett större rum samt tre mindre rum med möjlighet till ensemblespel osv. Vi ser fram emot din ansökan!Kvalifikationer
Legitimerad lärare med behörighet att undervisa i musik från årskurs 2-9. Behörighet i ytterligare ämne är meriterande.
ÖVRIGT
Vi vill att det ska kännas bra både att bo och jobba i Vellinge kommun. För oss är mod, trovärdighet, glädje och omtanke viktigt för att trivas på arbetet och i vardagen. Vi har stort fokus på god service och gott bemötande såväl internt som externt. Våra medarbetare är vana vid korta beslutsvägar, goda utvecklingsmöjligheter och bra ledare (alla chefer får ledarskapsutbildning). Läs allt om försäkringar, tjänstepension och andra förmåner på Vellinge.se/jobba-hos-oss. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C309715". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vellinge Kommun
(org.nr 212000-1033) Arbetsplats
Vellinge kommun, Herrestorps rektorsområde Kontakt
Biträdande rektor
Per Blomgren per.a.blomgren@vellinge.se 040-425514 Jobbnummer
9772389