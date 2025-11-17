Musiklärare
Enköpings kommun är arbetsplatsen för dig som vill vara med och skapa det långsiktigt goda samhället. Här får du möjlighet till personlig utveckling samtidigt som du får chansen att göra verklig skillnad för alla som lever och verkar i Enköping. Vi förutsätter att du är kompetent, vetgirig och redo att axla ett stort ansvar. Vilka goda idéer vill du vara med och förverkliga?
Vill du veta mer om Enköpings kommun som arbetsgivare? Titta in på vår jobb- och karriärwebb: https://enkoping.se/jobb
Enöglaskolan är en mångkulturell F-9-skola med cirka 550 elever.
År 2027 flyttar vi in i den nybyggda Lillsidanskolan, en modern och ändamålsenlig skola som ger oss ännu bättre möjligheter att möta elevernas behov och skapa stimulerande lärmiljöer.
Skolans leds av rektor och två biträdande rektorer tillsammans med arbetslagsledare från fyra arbetslag, F-3, 4-6, 7-9 och fritidshem. På skolan finns även ett komplett elevhälsoteam med flertalet funktioner som arbetar nära arbetslagen.
Att arbeta hos oss innebär att du blir en del av en skola med höga ambitioner och ett tydligt fokus på kvalitet och måluppfyllelse. Hos oss är skolutveckling och aktuell forskning en del av det dagliga samtalet.
Vi arbetar målmedvetet med att hålla vår värdegrund levande och ser det som en central del av skolans verksamhet.
På Enöglaskolan blir du en del av ett engagerat team som tillsammans arbetar för att varje elev ska nå sin fulla potential i en trygg och inspirerande miljö. På vår skola lär vi av- och med varandra.
Tack vare skolans centrala läge nära stadens centrum och de goda pendlingsmöjligheterna från både Västerås och Uppsala är vi en lättillgänglig arbetsplats.
Följ gärna vårt arbete på vår Facebooksida: https://www.facebook.com/enoglaskolan/
Du undervisar i ämnet musik på mellan- och högstadiet. Du jobbar nära dina kollegor och har tillsammans med dem gemensamt ansvar för elevens hela dag. I alla ämnen jobbar vi utifrån ett språkutvecklande arbetssätt då vi är en skola med många språk.
Tillsammans med dina kollegor planerar, genomför och utvärderar du din undervisning utifrån styrdokumenten. Genom en kontinuerlig kommunikation med dina elever gör du dem medvetna om sin egna progression och hjälper dem vidare i sin utveckling.
Du blir även en viktig del i skolans luciatåg, skolavslutningar, talangjakt, gårdsfest och andra aktiviteter.
I arbetsuppgifterna ingår även kontakt med vårdnadshavare och andra myndigheter.Kvalifikationer
Musiklärare
Legitimerad lärare i ämnet musik. Meriterande med en examen som även innefattar annat ämne.
Det syns tydligt i ditt arbete att du har fokus på målen och att ditt arbete bygger på analys av resultat.
Du jobbar bra i team och ser samarbete som en naturlig del av arbetet likväl som du tar egna initiativ till aktiviteter.
Du har ett inkluderande synsätt som innebär att du ser olikheter som en styrka.
