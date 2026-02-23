Musiklärare 1-6, samt GRA, Vimarskolan
Vimmerby är den lilla kommunen i Småland som har mycket att erbjuda; förutom det gedigna kulturarvet från Astrid Lindgren kännetecknas kommunen också av ett mångsidigt näringsliv, stort lokalt engagemang, aktivt föreningsliv, vacker natur och rogivande miljö.
Genom våra värdeord; Ansvar, mod och fantasi arbetar vi för att ge bästa tänkbara service och omsorg till Vimmerby kommuns ca 15 800 invånare, företag och för alla som besöker kommunen. Dessa värdeord genomsyrar kommunens förhållnings- samt arbetssätt och är något alla bär med sig i det dagliga arbetet.
Barn- och utbildningsförvaltningen i Vimmerby kommun ansvarar för alla pedagogiska verksamheter, från förskola till högskola, och ansvarar även för svenska för invandrare (sfi) och samhällsorientering för nyanlända. Vårt gemensamma mål är att Vimmerby kommuns barn och ungdomar ska få de bästa förutsättningarna att möta framtiden och utvecklas till kreativa, nyfikna och trygga individer.
Som lärare ansvarar du, tillsammans med dina kollegor, för planering, genomförande och utvärdering av det pedagogiska arbetet på din arbetsplats. Du är väl insatt i grundskolans läroplan och van vid att arbeta med gällande mål och kvalitetsstandard inom grundskolans verksamhet. Du är en god förebild och följer de normer och värden som grundskolans läroplan anger och bidrar till att genomföra och uppfylla grundskolans uppdrag med god kvalitet. Din uppgift är att främja varje elevs lärande och utveckling, samt att skapa de bästa förutsättningarna för att elever, vårdnadshavare och kollegor ska trivas och känna sig trygga i skolans verksamhet.
I tjänsten ingår även undervisning för elever inom anpassade grundskolan.
Vi söker dig som:
* Är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i musik åk F-6.
* Har erfarenhet av att undervisa elever i anpassad grundskola, vilket ses som meriterande.
För att lyckas och trivas i rollen ser vi att du är en trygg och stabil ledare som arbetar för att skapa motivation, engagemang och delaktighet bland såväl elever som kollegor. Du har en god förståelse för människors olikheter och förhåller dig till andra på ett öppet och lyhört sätt både i din undervisning och i skolans vardag. Du bidrar på så sätt till att skapa ett öppet och prestigelöst samarbetsklimat där frågor och eventuella utmaningar kan lösas på ett konstruktivt sätt och där alla tar ett gemensamt ansvar för att nå uppsatta mål. Detta förhållningssätt medför att du har lätt för att skapa goda och förtroendefulla relationer till såväl elever som vårdnadshavare och kollegor.
Vidare ser vi att du är en ansvarstagande person som är trygg med att själv planera och strukturera upp ditt arbete utifrån gällande mål och kvalitetsstandard inom grundskolans verksamhet. Samtidigt värdesätter vi ett nytänkande i verksamheten och ser gärna att du är en person som kommer med tankar och nya idéer som du också omsätter i praktiken för att bidra till en utveckling av såväl det dagliga arbetet som av verksamheten i stort.
