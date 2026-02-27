Museipedagog, Vasamuseet, Stockholm
Statens Museer För Maritim, Transport- Och Förva / Pedagogjobb / Stockholm Visa alla pedagogjobb i Stockholm
2026-02-27
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Statens Museer För Maritim, Transport- Och Förva i Stockholm
, Karlskrona
eller i hela Sverige
Statens museer för maritim-, transport- och försvarshistoria arbetar med kulturarvet med visionen om att vidga människors världsbild genom kunskap, upplevelser och engagemang.
Myndigheten har ett väl integrerat hållbarhetsarbete och vill även inspirera andra till att agera för en hållbar framtid. Vi är en museimyndighet som driver och utvecklar Marinmuseum, Sjöhistoriska museet, Vasamuseet, Vrak - Museum of Wrecks samt Järnvägsmuseet. Sedan 1 januari 2026 är även Armémuseum och Flygvapenmuseum en del av myndigheten.
Vi har ett spännande utvecklingsarbete framför oss när myndigheten växer 2026. Vi ska fortsätta att utveckla en kultur och arbetssätt där människor och idéer får utrymme att växa och samtidigt bygga en gemensam kultur med gemensamma arbetssätt i en ny organisationsstruktur i en större myndighet. Vi utvecklar en effektiv samarbetskultur som kännetecknas av tillit, nyfikenhet och ansvarstagande. En kultur där vi blir bättre tillsammans! Publiceringsdatum2026-02-27Om tjänsten
Vasamuseet visar Vasa, världens enda bärgade och restaurerade skepp från 1600-talet. Varje år hälsar vi cirka 1,4 miljoner besökare välkomna och är därmed världens mest besökta maritima museum. Vasamuseet är ett av sju museer i Statens museer för maritim, transport-och försvarshistoria. Till Vasamuseet hör två publika enheter. Publikenheten ansvarar för bokning, evenemangsverksamhet, butik, entré och visningsverksamhet.
Program-och pedagogikenheten ansvarar för programverksamhet för vuxna och barn, pedagogisk verksamhet för skola, utbildning och samarbeten med civilsamhället. Utöver det ansvarar enheten för produktion av digitala upplevelser både i museet och på webben.
Vasamuseets enheter har ett nära samarbete med andra enheter inom myndigheten SMMTF, exempelvis föremålsenheten, forskningsverksamheten och kommunikationsenheten.
Vi har ett brett utbud av program och pedagogiska format för barn, unga och vuxna. Nu söker vi dig som vill vara med och vidareutveckla våra skolprogram och pedagogiska arbetssätt, med särskilt fokus på att integrera STEM-ämnena i vår verksamhet. Stötta Vasa - ett av myndighetens prioriterade och långsiktiga bevarandeprojekt - samt den inlånade utställningen James Cameron - Challenging the Deep och samarbetet med stålföretaget Alleima skapar nya möjligheter att fördjupa det naturvetenskapliga och tekniska innehållet i vår pedagogik.
Som pedagog ansvarar du för att initiera, planera, genomföra, utvärdera och utveckla skolprogram för samtliga stadier. Du deltar i utvecklingen av digitala skolprogram och medverkar i utställningsproduktioner med särskilt ansvar för pedagogik. Tillsammans med kollegor och externa aktörer utvecklar du metoder och format som gör Vasamuseets innehåll relevant och tillgängligt för nya målgrupper.
Din kompetens och erfarenhetKvalifikationer
- Lärarutbildning eller annan formell pedagogisk utbildning inom SO- och NO-ämnen.
- Flera års erfarenhet av arbete som museipedagog.
- Erfarenhet av arbete i både skola och på museum.
Meriterande:
- Högskoleutbildning i humanistiska ämnen, exempelvis historia, arkeologi, konstvetenskap eller idéhistoria.
- Erfarenhet av arbete som lärare.
Dina egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Vi söker dig som har en bred pedagogisk kompetens och som ser värdet av att förena naturvetenskapliga och tekniska perspektiv med humaniora och samhällsvetenskap. Du är initiativtagande, tar stort eget ansvar och trivs i en roll där du får driva utveckling tillsammans med andra.
Du arbetar strukturerat genom hela processen - initiera, planera, genomföra, utvärdera och utveckla - och har förmåga att anpassa innehåll och format efter olika målgrupper. Som person är du samarbetsinriktad, lyhörd och kreativ, med ett genuint intresse för att göra kulturarvet relevant och engagerande.
Mer om oss
Program- och pedagogikenheten har gemensamma kontorsplatser i delade rum. Det finns möjlighet att arbeta hemifrån en dag i veckan enligt överenskommelse. Rollen innebär breda kontaktytor internt inom myndigheten samt externt med skolor, civilsamhälle, företag och branschnätverk.
Anställning
Tillsvidareanställning, heltid. Sex månaders provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse. Ersättning
Månadslön. Vi tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Ange löneanspråk i din ansökan. Kontakt
Maria Dalhed Persson, enhetschef: 08-519 548 62 Facklig kontakt
Jens Haumann, ST: 08-519 549 93
Lisa Jansson, Saco: 08- 519 548 68 Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 22 mars genom att registrera dig via länken till vår hemsida. Bifoga CV och personligt brev. Första intervjuer hålls 8 och 9 april. Övrig information
Statens museer för maritim-, transport- och försvarshistoria är en statlig myndighet och det innebär att uppgifterna som du lämnar till oss kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Normalt gäller ingen sekretess för de uppgifter som behandlas i din ansökan. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen. Myndigheten har som målsättning att i personalsammansättningen spegla den mångfald som finns i samhället. Har du rätt kompetens är du intressant för oss, oavsett kön, könsidentitet och uttryck, ålder, sexuell läggning, funktionsnedsättning, religion eller etnisk tillhörighet.
Vi har tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring och undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringsföretag och liknande. Ersättning
Månadslön, vi tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Ange löneanspråk i din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2.3-2026-543". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Museer För Maritim, Transport- Och Förva
(org.nr 202100-1132) Arbetsplats
Program- och pedagogikenheten Vasamuseet Jobbnummer
9768082