Museipedagog med ansvar för värdskap
2025-12-17
Landskrona är på frammarsch på många plan. Nya områden med havsnära boende växer fram och allt fler företag väljer att etablera sig just här. Läget mitt i Öresundsregionen med närhet till bad och stad, natur och kultur lockar allt fler till inflyttning, etablering och besök.
I Landskrona stad med drygt 3300 medarbetare arbetar vi efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. Vår värdegrund ska genomsyra all vår verksamhet och vi ska vara en arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet. Här finns utrymme för dig med mod och handlingskraft och du får möjlighet att utvecklas.
Vill du vara med och påverka utvecklingen i en av Skånes mest spännande städer? Välkommen med din ansökan!
Landskrona museer söker en pedagog med ansvar för värdskap som brinner för kulturhistoria och för att skapa inspirerande möten med olika målgrupper. Du har en kreativ förmåga att tillgängliggöra berättelser, kunskap och färdigheter på ett sätt som engagerar och inspirerar. Hos oss får du möjlighet att göra historien levande för både skolgrupper och allmänheten och bidra till ett värdskap som gör varje besök minnesvärt.
Tjänsten är placerad vid vårt nya museum Flykten 1943, som öppnar i slutet av maj. Museet berättar om de danska judarnas flykt till Sverige 1943, därför är kunskap om, och intresse för, denna period meriterande. Som pedagog utvecklar, planerar och genomför du den pedagogiska verksamheten tillsammans med engagerade kollegor.
Vi ser lärande som en central del av museernas arbete och strävar efter att stärka det livslånga lärandet för alla våra besökare.
Arbetet varierar över året:
Under höst, vinter och vår arbetar du främst med skolgrupper och bokade besök.
Under sen vår, sommar och tidig höst är fokus på värdskap för allmänheten och kortare visningar i utställningen.
I tjänsten ingår även ansvar för schemaläggning och bemanning av timanställda värdar under sommarsäsongen.Om företaget
Museet Flykten 1943 är en del av Landskrona museer och ingår i avdelningen Museer och Evenemang inom Landskrona kulturförvaltning. Här samarbetar vi över enheterna Landskrona museum, Landskrona konsthall, Landskrona foto, Tycho Brahemuseet samt Landskrona teater och arrangemangsproduktion. Det innebär att du ibland kan arbeta pedagogiskt även på andra enheter.Kvalifikationer
Om dig:
Du tycker om att ge perspektiv, ha dialog med besökarna och aktivera olika sätt att lära sig för att olika målgrupper ska kunna ta till sig historien som berättas. Du har en kreativ förmåga att hitta på engagerande aktiviteter för olika målgrupper. Du är van att arbeta självständigt, men tycker det är lika kul att tillsammans med andra jobba praktiskt och kan hugga i där det behövs. Du är duktig på att organisera och planera saker, samt att hitta på lösningar när oväntade saker dyker upp.
Du som söker behöver ha:
• Universitetsutbildning i historia, pedagogik, etnologi eller annat ämne som bedöms som relevant för tjänsten
• Erfarenhet av pedagogiskt arbete med barn och unga
• Goda kunskaper i att muntligen och skriftligen uttrycka dig på svenska och engelska och förståelse av danska.
• Förmåga att hantera digitala system, till exempel kassasystem, personalsystem för schemaläggning och liknande.
