Museiintendent till Grenna museum
2025-09-13
Vill du bli en del av ett unikt museum med internationellt renommé?
Grenna Museum är Sveriges enda museum med fokus på svensk polarforskning, kombinerat med ett starkt engagemang för Grännas kulturhistoria. Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö där historiska expeditioner möter samtida forskning, och där utställningar, program och samarbeten skapar meningsfulla upplevelser för både invånare och besökare.
Hos oss blir du en del av ett kreativt och samhällsengagerat team som arbetar i hjärtat av Gränna - i en miljö där kultur, historia och vetenskap möts.
Ditt nya jobb
Museet befinner sig i ett spännande utvecklingsskede och söker nu en engagerad museiintendent som vill vara med och forma framtidens museum. Vi erbjuder ett unikt uppdrag med särskilt fokus på svensk polarforskning och lokalt kulturarv - på en plats med stark identitet och internationellt renommé.
Du blir en nyckelperson i arbetet med utställningar, publik verksamhet och program, och bidrar aktivt till strategisk utveckling tillsammans med museichef och kollegor. Vi söker dig som har bred erfarenhet från museisektorn, brinner för kulturarv och samhällsfrågor och trivs med att kombinera visionärt tänkande med praktiskt genomförande.
Hos oss får du vara med och utveckla en verksamhet där högt i tak, samarbete och nytänkande står i centrum.
Överse och säkerställa museets kärnverksamhet och rutiner.
Leda och genomföra utställningar, publik verksamhet och program.
Planera och utveckla kompetens hos museivärdar och medarbetare.
Medverka i projekt och ansökningsarbete med interna och externa aktörer.
Utföra gemensamma arbetsuppgifterKvalifikationer
Akademisk examen inom kulturvetenskap, historia, museivetenskap, konstvetenskap eller liknande.
Flera års erfarenhet av främst utställningsproduktion och publik verksamhet.
Vana vid digitala verktyg och museiteknik.
Erfarenhet av arbete med arkiv och föremålssamlingar.
B-körkort.
Meriterande
Erfarenhet av extern finansiering och projektledning.
Estetisk utbildning inom formgivning eller utställningsgestaltning.
Kunskaper i fler språk.
Erfarenhet av tillgänglighets- och inkluderingsfrågor
Information om tjänsten
Tillsvidareanställning, heltid
Arbetstider: Kontorstid måndag - fredag, arbete kvällar och helger förekommer.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Tjänsten kan innebära resor.
Lön: Enligt avtal, individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning 6 månader kan komma att tillämpas.
Kontakt
Museichef: Peter Cottino, peter.cottino@grennamuseum.se
, tel. +46 (0)39-03 32 06.
Facklig representant: DIK, Elin Frykholm, elin.frykholm@grennamuseum.se
, +46 (0)36-10 38 90.Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 10 oktober 2025.
Intervjuer kommer att ske löpande.
Ansökan - personligt brev, cv och bilagor - skickar du till andree@grennamuseum.se
.
Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning, ser mångfald som en styrka, välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Sista dag att ansöka är 2025-10-13
E-post: andree@grennamuseum.se
Brahegatan 38-40
)
