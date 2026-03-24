Museichef till Hälsinglands museum
2026-03-24
Vill du leda utvecklingen av Hälsinglands Museum i Hudiksvall?
Vi söker en museichef som vill stärka museets roll som mötesplats och kunskapscentrum för regionens historia och samtid.
Hälsinglands Museum är en stiftelse och en ledande regional kulturinstitution med starkt samtidsengagemang och historisk förankring. Samlingarna sträcker sig från en flera tusen år gammal stockbåt och medeltida kyrkoskulpturer till hälsingegårdarnas väggmålningar, folklig textil och samtidskonst. Museet är ett nav för forskning och kunskap, med särskilt fokus på nationella minoriteter och allas lika värde.
Arbetet präglas av samverkan, mångfald och lyhördhet, där olika perspektiv bidrar till att utveckla tolkningen av samlingarna och Hälsinglands berättelser. I regionen finns världsarvet Hälsingegårdarna, där museet är en viktig samarbetspartner.
Museets stiftelse har Hudiksvalls kommun och Region Gävleborg som huvudmän och är centralt beläget i Hudiksvall. Verksamheten finansieras delvis genom uppdragsöverenskommelse med Hudiksvalls kommun och delvis genom kultursamverkansmodellen med Region Gävleborg
På museet arbetar cirka 20 medarbetare med olika kompetenser. Som museichef har du och medarbetarna er arbetsplats på museet. Du rapporterar direkt till stiftelsens ordförande och samarbetar nära styrelsen i strategiska frågor för att stödja museets långsiktiga utveckling. Samtidigt leder du den operativa verksamheten och spelar en central roll i organisationens nätverk.
Museet står inför fortsatt utveckling med fokus på tillgänglighet, samverkan och relevans i samtiden, där du får möjlighet att utveckla museets roll som samhällsaktör och bidra till hur kulturarvet görs relevant i regionen.Publiceringsdatum2026-03-24Dina arbetsuppgifter
Vi söker en museichef med god omvärldsorientering och förmåga att leda verksamheten i en tid där museernas uppdrag utvecklas i samspel med ny teknik, förändrade publikbeteenden och ökade krav på tillgänglighet och delaktighet.
Du behöver kunna orientera dig i frågor som digitalisering av samlingar, immersiva medier och digital pedagogik, och omsätta omvärldsspaning till strategiska vägval som stärker museets relevans, räckvidd och samhällsuppdrag.
Som museichef leder du verksamheten med ansvar för personal, budget och arbetsmiljö samt har ett övergripande ansvar för samlingsförvaltningen. Du arbetar strategiskt för att stärka museets roll och utvecklar verksamheten inom samlingar, program och publik verksamhet.
I uppdraget ingår att:
utveckla samarbeten lokalt, regionalt och nationellt
bygga nätverk som stärker museets roll i samhället
företräda museet i dialog med finansiärer, partners och offentliga aktörer
driva utvecklingsarbete inom tillgänglighet och inkludering
Driva digital utveckling och nya sätt att möta publiken i en alltmer digital världProfil
Vi söker en tydlig, stabil och närvarande chef som leder genom dialog, tillit och tydlig riktning. Du kombinerar strategiskt och operativt ledarskap, bygger relationer och leder teamet mot gemensamma mål. Du värnar både forskning, kunskap och publik verksamhet.
Du har:
- erfarenhet av ledarskap med personal- och budgetansvar
- relevant akademisk utbildning inom musei- eller kulturarvsområdet, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
- goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
- B-körkort
Meriterande:
- Ledarskapsutbildning
- god förståelse för offentlig finansiering och politiskt styrd verksamhet
- erfarenhet från musei- eller kulturarvssektorn
- arbete med samlingar, inkludering eller digital utveckling
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Rollen innebär ett nära och närvarande ledarskap, och vi ser därför gärna att du har möjlighet att arbeta på plats i Hudiksvall.
Välkommen med din ansökan!
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/77". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stiftelsen Hälsinglands Museum
Hälsinglands museum Kontakt
Ann-Margret Knapp, ordförande Hälsinglands Museum 070-5350907
9817472