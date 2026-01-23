MR-sköterska till Carlanderskas Röntgen
Stift Carlanderska Sjukhuset / Sjuksköterskejobb / Göteborg Visa alla sjuksköterskejobb i Göteborg
2026-01-23
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stift Carlanderska Sjukhuset i Göteborg
Stiftelsen Carlanderska sjukhuset invigdes 1927 och har till idag utvecklats till ett framgångsrikt sjukhus för specialistvård. Här bedrivs offentlig vård, försäkringssjukvård och privat sjukvård både i egen regi och i samspel med ett flertal andra vårdgivare. Tillsammans utgör vi ett komplett sjukhus med väl fungerande vårdkedjor under ett och samma tak.
Välkommen till Möjligheternas sjukhus! Publiceringsdatum2026-01-23Arbetsuppgifter
Om arbetsplatsen
På vår röntgenavdelning finns datortomograf (GE), två MR-kameror (GE), två ultraljud och två utrustningar för lungor och skelett (Mediel).
Vi har en hög service och tillgänglighet. Arbetet bedrivs med patienter från den offentliga sjukvården samt patienter med sjukvårdsförsäkring. Samarbete finns med flera specialiteter inom Carlanderska, såsom ortopedi, urologi, öron/näsa/hals, allmänkirurgi och allmänmedicin, för att kunna ge patienten bästa vård och gott stöd till behandlande läkare. På enheten finns idag ca 30 medarbetare.Dina arbetsuppgifter
Som röntgensjuksköterska hos oss kommer du främst att arbeta inom vår MR-verksamhet. Alla våra röntgensjuksköterskor även placerade på våra konventionella utrustningar. Du skall vid behov även kunna vara behjälplig inom vår DT-verksamhet.
Undervisning och handledning av både kollegor och studenter ingår.
Du arbetar för att uppnå god kvalitet i den dagliga verksamheten och medverkar till att patientsäkerhet, tillgänglighet, patientbemötande och vårdkvalitet ständigt förbättras i enlighet med Carlanderskas mål.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad röntgensjuksköterska och har god erfarenhet av MR. Du skall självständigt kunna genomföra MR-undersökningar med den senaste tekniken. Hos oss är en stor del av MR-verksamheten ortopedi, neurologi och buk/kärl- undersökningar. Du skall även vara väl förtrogen med de säkerhetsrutiner och patientomhändertagande som är kopplade till magnetisk resonans.
Kompetens inom datortomografi är meriterande.
För att trivas hos oss bör du tycka om kombinationen av att vissa dagar möta många patienter för rutinbesök likväl som att vissa dagar arbeta med komplexa undersökningar. Det är också viktigt att du är strukturerad och kvalitetsmedveten. Som person är du engagerad, ansvarstagande och har patienten i fokus. Att ha patienten i fokus innebär för oss bl.a. att ha ett gott bemötande och att vara lyhörd för patientens och remittentens behov. Det kräver en god samarbetsförmåga och kommunikation med teamet är därmed viktig.
Vi vill också att du skall vara delaktig i förbättringsarbeten då verksamheten ständigt utvecklas.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Arbetet kräver god svenska i tal och skrift.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, men tjänstgöringsgrad kan diskuteras. Tillträde enligt överenskommelse. I dagsläget är arbetstiden måndag till lördag, dagtid och kvällstid.
ÖVRIGT
Carlanderska ska alltid ge ett professionellt och trevligt bemötande till dem som kommer till oss, därför är det av stor vikt att du har en hög servicekänsla samt är kvalitetsmedveten. Då verksamhet och arbetsuppgifter ständigt utvecklas, ser vi att du är en person som trivs i en dynamisk arbetsmiljö med ett aktivt utvecklingsarbete. Du är noggrann i ditt arbete, flexibel, serviceinriktad och har lätt för att samarbeta. Gemensamt för alla våra tjänster är våra medarbetarkriterier och vi söker dig som har ett professionellt, förändringsinriktat samt samverkande förhållningssätt.
När du börjar på Carlanderska får du utöver god arbetsmiljö och trevliga kollegor även friskvårdsbidrag och en sjukvårdsförsäkring. Vi har kollektivavtal, vilket innebär att du också får kollektivavtalade förmåner såsom tjänstepension, föräldralön och försäkringar. Vi arbetar aktivt med kompetensutveckling genom introduktionsprogram, intern/extern utbildning, kompetensöverföring och individanpassas utifrån våra årliga medarbetarsamtal, som genomförs av närmaste chef.
Vänligen bifoga din yrkeslegitimation, utbildningsbevis eller andra relevanta underlag i samband med att du skickar in din ansökan. Finns detta inte bifogat kan din ansökan inte hanteras på ett jämbördigt sätt med övriga ansökningar. Vi tillämpar också bakgrundskontroller inom ramen för rekryteringsprocessen, vilket innebär att vi kommer att kontrollera din legitimation, ta referenser samt begära utdrag ur belastningsregistret.
Intervjuer och urval sker löpande och tillsättning av den utannonserade tjänsten kan ske innan sista ansökningsdatum.
På grund av arkivbestämmelser sparar vi ansökningar i två år. När du ansöker kommer dina personuppgifter att behandlas enligt offentlighetsprincipen samt dataskyddsförordningen. När du skickar din ansökan till oss, samtycker du till detta.
Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C300110". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stift Carlanderska Sjukhuset Arbetsplats
Stiftelsen Carlanderska sjukhuset, Röntgen Kontakt
Enhetschef
Katarina Wester katarina.wester@carlanderska.se Jobbnummer
9700123