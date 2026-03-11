Motortekniker till GKN Aerospace
Skill Kompetenspartner AB / Flygteknikerjobb / Trollhättan
2026-03-11
Publiceringsdatum2026-03-11Om företaget
GKN Aerospace Sweden ingår i GKN Aerospace, som tillverkar motorkomponenter, flygplansstrukturer, kabinfönster, kablage och mycket mer till många av världens flygplan. Företagen i Aerospace-divisionen som arbetar med delar till flygmotorer bildar tillsammans Engines och vid anläggningen i Trollhättan utvecklas och tillverkas avancerade delar till motorer för flygplan och rymdraketer. De arbetar även med motorunderhåll.
GKN Aerospace har produktionsanläggningar i Trollhättan, Kongsberg (Norge), Mexiko och USA. De har även ett ingenjörskontor i Bangalore, Indien och kontor i Stockholm (Public Affairs) och i Göteborg. Huvudkontoret för Engines ligger i Trollhättan.
Det var länge sedan militärt underhåll var så viktigt som nu, både för GKN och Sverige. Vill du vara med och bidra? Vi kommer erbjuda dig ett spännande jobb, ett engagerat team och en häftig produkt. Vi söker nu engagerade medarbetare som kommer arbeta som motortekniker inom militär motorunderhållsverksamhet MRO. Som motortekniker ingår du i ett värdeflöde tillsammans med montörer och kontrollanter.
Military MRO ingår i Governmental Solutions som är en affärsenhet inom GKN Aerospace Engines. Vårt huvuduppdrag är underhåll av militära moduler och motorer.Arbetsuppgifter
Vi söker drivna och passionerade personer som vill göra en skillnad! Var med och påverka den hållbara omvandlingen av flygindustrin och hitta en plats där din karriär tar fart i en värld av enorma möjligheter att lära och utvecklas.
Som motortekniker ansvarar du för:
Beredning och teknisk beordring.
Stöd vid planering inom eget flöde.
Ansvarar för åtgärdsmöten.
Ekonomisk beredning av underhållsobjekten.
Vid behov initiera ändringar av OEM-data.
Konsekvensbedömning av nya/förändrade krav.
Deltar och supporterar i olika projekt.Profil
Som person behöver du vara en lagspelare som har lätt för att samarbeta med andra. Du tycker om att jobba tillsammans i ett team. Att vi hjälper varandra är en förutsättning för att få allt att fungera. Du behöver ha en öppen och positiv inställning och bidra till att gruppen trivs och har kul tillsammans. Noggrannhet och ansvarstagande med kvalitet i fokus är mycket viktigt för oss. Du har hög integritet, tar gärna initiativ och bidrar till förbättringar. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
För att lyckas i rollen tror vi att du har:
Högskoleingenjör eller motsvarande erfarenhet.
Arbetet kräver goda kunskaper i både svenska och engelska, vilket vi ser som ett krav.
Tidigare erfarenhet av flygmotorunderhåll samt kunskaper i Luftfartsreglemente är meriterande.
Ansökningsförfarande
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där GKN:s kund har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, detta medföra krav på visst medborgarskap.
I den här rekryteringen samarbetar GKN Aerospace med Skill. Tjänsten är ett konsultuppdrag där du initialt blir anställd av Skill med chanser till övergång till GKN.
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Sök därför redan idag!
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att höra av dig till ansvarig rekryterare Ida Hjalmarsson ida.hjalmarsson@skill.se
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
