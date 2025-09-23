Motorintresserad kille söker assistent
2025-09-23
Vår kund är en kille i 30-årldern som bor i ett eget nybyggt hus nära kusten några kilometer söder om Visby med fina promenadstråk.
Han gillar att spela spel, baka, se på film, promenera, åka till Visby hamn med medhavt fika, kolla på jeans i secondhand butiker.
Motorfordon , lyssna på musik eller kolla på sin Ipad är också något han tycker om.
Vår kund har autism, medelsvår intellektuell funktionsnedsättning och epilepsi. Han behöver hjälp med flertalet situationer i sin vardag, både när det gäller praktisk hjälp som exempelvis omvårdnad, hushållssysslor, mat- och klädinköp samt stöd och hjälp i sociala sammanhang.
Vi söker dig som är lugn, pedagogisk och ansvarsfull. Det är meriterande om du även har erfarenhet av låg affektivt bemötande, epilepsi, autism och intellektuell funktionsnedsättning samt att du har tidigare arbetslivserfarenhet inom vård och omsorg, gärna personlig assistans.
Vidare krävs att du är rökfri och har körkort samt tillgång till bil då kunden bor en bit utanför Visby.
Allra viktigast är att personkemin er emellan blir bra!
Tillträde med introduktion så snart som möjligt.
Passen är förlagda till långpass 8-21 samt 8-16 och 16-21
Välkommen att söka tjänsten! Vi ser fram emot att träffa dig!
Företagsinformation
Assistans på Gotland AB
Vi är ett litet gotländsk företag som tillhör Humana Assistans, vårt kontor hittar du i Visby på Herkulesvägen. På vårt mysiga kontor hittar du 6 anställda, 4 som tillhör Assistans på Gotland och 2 som tillhör Humana Assistans.
För oss är assistenterna vår största resurs och enormt betydelsefulla. Har du ett stort hjärta, praktiskt handlag och lust att göra skillnad för en medmänniska? Är du bra på att läsa av vad andra behöver och kan "verka utan att synas"? Då kan det vara dig vi vill anställa!
Vi på Assistans på Gotland har kollektivavtal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Så ansöker du
