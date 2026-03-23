Mötesbokare till Eunify Solutions
Om Eunify Solutions AB
Eunify Solutions är ett svenskt konsultbolag i snabb tillväxt, verksamt i gränslandet mellan IT och offentlig finansiering. Sedan starten 2024, med bas i centrala Stockholm, har bolaget snabbt etablerat en tydlig position på marknaden. Fokus ligger på att hjälpa små och medelstora företag att maximera sin finansiella potential genom skatteincitament och stöd, såsom energiskatteavdrag, FoU-avdrag och klimatinvesteringsprogram.
Bolaget befinner sig i en expansiv fas och söker nu en Mötesbokare som vill vara med och bidra till den fortsatta tillväxtresan.
Rollen
Som Mötesbokare blir du en viktig del av försäljningsorganisationen. Du ansvarar för att ta kontakt med beslutsfattare, främst inom SME-segmentet och boka kvalitativa möten.
Det här är en roll för dig som trivs med kundkontakt via telefon, är skicklig på att bygga förtroende och har förmågan att identifiera kundbehov. Med nyfikenhet, affärsmässighet och energi bidrar du till att skapa nya affärsmöjligheter. Du är troligtvis i början av din karriär och har viss erfarenhet sedan tidigare av försäljning eller mötesbokning via telefon.
Exempel på arbetsuppgifter
Initiera första kontakt och etablera relationer med potentiella kunder
Kartlägga behov och väcka intresse för relevanta lösningar
Boka möten åt säljarteamet
Samverka nära med sälj- och marknadsteamet för att driva gemensamma resultat
Vi söker dig som
Behärskar svenska och engelska obehindrat i tal och skrift
Har en professionell och förtroendeingivande närvaro i telefon
Är strukturerad och motiveras av att arbeta mot tydliga mål
Har ett intresse för försäljning och företagsutveckling
Trivs i en snabbväxande miljö och vill bidra till bolagets resa
Någon form av tidigare erfarenhet av försäljning eller mötesbokning via telefon är ett krav.
Eunify Solutions erbjuderFast lön med provision
Gedigen onboarding och kontinuerlig säljutbildning
Ett energifyllt och värderingsdrivet team med korta beslutsvägar
Modernt kontor i centrala Stockholm
Sociala aktiviteter, gemensamma konferenser, friskvårdsbidrag och konkurrenskraftiga anställningsvillkor
Vill du vara med och bygga framtidens Eunify?
I denna rekrytering samarbetar Eunify Solutions med HEEX. Skicka din ansökan så snart som möjligt, urval och intervjuer sker löpande. Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Henrik Nordh på HEEX via e-post på henrik.nordh@heex.se
eller telefon 076-394 22 04.
Mer information om Eunify Solutions finns på www.eunify.se.
Ersättning
Månadslön - Fast plus rörlig lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Heex AB
(org.nr 559530-1580)
9812367