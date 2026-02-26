Mötesbokare SEO & webbutveckling (B2B)
Thåström Axelsson, Sakarias / Säljarjobb / Solna Visa alla säljarjobb i Solna
2026-02-26
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Thåström Axelsson, Sakarias i Solna
Mötesbokare till AIM Partner
Snittlön ca 36 000 kr/mån | Nya lokaler i Solna
AIM Partner är ett växande marknadsföringsbolag som hjälper företag att stärka sitt varumärke, öka sin synlighet och skapa fler affärsmöjligheter. Nu söker vi fler drivna mötesbokare till vårt interna team i våra nya, moderna lokaler i Solna.
Om rollen
Som mötesbokare är du första kontakten med våra potentiella kunder. Du arbetar via telefon och ansvarar för att boka in kvalificerade möten åt våra marknadsrådgivare. Rollen är en nyckelposition i bolaget och passar dig som gillar tempo, tydliga mål och möjligheten att påverka din egen lön.Publiceringsdatum2026-02-26Dina arbetsuppgifter
Kontakta företag via telefon
Presentera AIM Partner och våra marknadsföringstjänster
Boka in affärsmöten åt våra rådgivare
Arbeta strukturerat i CRM-system
Arbeta mot tydliga mål och KPI:er
Vem vi söker
Du är trygg och professionell i telefon
Du har driv, energi och tävlingsinstinkt
Du vill utvecklas inom försäljning och marknadsföring
Du tar feedback och strävar efter att hela tiden bli bättre
Tidigare erfarenhet av försäljning eller mötesbokning är meriterande men inget krav - rätt inställning är viktigast. Vi står för utbildning och löpande coachning.
Vi erbjuder
Fast grundlön + provision
Snittlön i teamet: ca 36 000 kr/mån
Tydlig onboarding och utbildning
Daglig coachning från teamledare
Karriärmöjligheter i ett växande marknadsföringsbolag
Nya, fräscha lokaler i Solna
Vill du arbeta i ett bolag med högt tempo, tydliga mål och stora ambitioner? Då ser vi fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-28
E-post: sakariastha@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Thåström Axelsson, Sakarias
, https://aimpartner.se/
Rosenborgsgatan 12, (visa karta
)
169 74 SOLNA Arbetsplats
AIM PArtner Kontakt
Sakarias Thåström sakariastha@gmail.com 0708323339 Jobbnummer
9764727