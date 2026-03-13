Mötesbokare (Hög energi / säljprofil)

H & K Entreprenad AB / Säljarjobb / Stockholm
2026-03-13


Mötesbokare (Hög energi / säljprofil)
Vill du tjäna pengar och jobba i ett vinnande säljteam?
Vi söker nu mötesbokare till vårt kontor.
Hos oss arbetar du i ett snabbt tempo där målet är att boka möten till våra fältsäljare som arbetar med tak- och fasadprojekt.
Det här är en perfekt roll för dig som vill lära dig försäljning och tjäna bra pengar på provision.

Publiceringsdatum
2026-03-13

Arbetsuppgifter
Ringa villaägare
Boka in möten åt våra säljare
Arbeta mot dagliga mål

Vi söker dig som
Är tävlingsinriktad
Har hög energi
Inte är rädd för telefonen
Vill utvecklas inom försäljning

Vi erbjuder
Provision per bokat möte
Provision på affärer
Säljträning och coaching
Möjlighet att växa inom bolaget

Här belönas prestation - ju bättre du presterar desto mer tjänar du.
Skicka in din ansökan redan idag.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: info@hkentreprenad.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
H & K Entreprenad AB (org.nr 559301-3641), https://www.hktak.se
111 22  STOCKHOLM

Arbetsplats
HK Entreprenad

Jobbnummer
9796536

