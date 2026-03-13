Mötesbokare (Hög energi / säljprofil)
Vill du tjäna pengar och jobba i ett vinnande säljteam?
Vi söker nu mötesbokare till vårt kontor.
Hos oss arbetar du i ett snabbt tempo där målet är att boka möten till våra fältsäljare som arbetar med tak- och fasadprojekt.
Det här är en perfekt roll för dig som vill lära dig försäljning och tjäna bra pengar på provision.
Ringa villaägare
Boka in möten åt våra säljare
Arbeta mot dagliga mål
Vi söker dig som
Är tävlingsinriktad
Har hög energi
Inte är rädd för telefonen
Vill utvecklas inom försäljning
Vi erbjuder
Provision per bokat möte
Provision på affärer
Säljträning och coaching
Möjlighet att växa inom bolaget
Här belönas prestation - ju bättre du presterar desto mer tjänar du.
Skicka in din ansökan redan idag.
