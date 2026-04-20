Mötesbokare - Stockholm
Utveckla din karriär med oss - bli en del av NPE!
Vill du arbeta i en framtidsbransch där du gör verklig skillnad - och samtidigt utvecklas inom försäljning?
Nu söker vi fler drivna kollegor till vårt kundbokningsteam i Stockholm!
Om rollen
Som kundbokare är du företagets första kontakt med både privatpersoner och företag. Din uppgift är att via telefon boka in möten för våra säljare ute i landet - både utifrån inkommande leads och genom aktiv prospektering.
Vi erbjuder energismarta lösningar som hjälper våra kunder att sänka sina elkostnader och bidra till en mer hållbar framtid:
• Solceller och batterilösningar
• Fönster och dörrbyten
• Takbyten
• Luftvärmepumpar och kaminer
Vem söker vi?
• Du har tidigare erfarenhet av försäljning och/eller service via telefon
• Du är resultatorienterad, lyhörd och trivs med att arbeta mot tydliga mål
• Du gillar att prata med människor och skapa förtroende
• Erfarenhet av direktförsäljning, larmbranschen eller energitjänster är meriterande
Vi erbjuder:
• Fast lön + provision
• Heltidstjänst med trygg anställning (6 månaders provanställning)
• Tydliga karriärvägar inom sälj och projektledning
• En arbetsplats med högt tempo, energi och stolthet i det vi gör
Om NPE
Vi är ett snabbväxande företag inom energieffektivisering för både privatpersoner och företag. Vi levererar kompletta lösningar - från behovsanalys till färdig installation - med hjälp av erfarna montörer och noggrant utvalda underentreprenörer.
Tack vare vår starka och långsiktiga ägare - Bragnum Invest - är vår tillväxt både stabil och ambitiös.
Placeringsort: Stockholm
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Välkommen att bli en del av NPE - där vi hjälper våra kunder att spara pengar, energi och miljön!
För att säkerställa en trygg rekryteringsprocess och matchningsbeslut gör vi en bakgrundskontroll. Detta görs alltid i dialog med kandidaten och med hänsyn till gällande integritets- och dataskyddsregler.
Vi undanber oss kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag.
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7600140-1955393".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nord Partner Energi Service AB
(org.nr 559361-7532), https://work.npemontage.com
Stockholms Centralstation (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Arbetsplats
NPE
9864131