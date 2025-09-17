Montörer till timpool i Nässjö
Eterni Sweden AB / Montörsjobb / Jönköping Visa alla montörsjobb i Jönköping
2025-09-17
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eterni Sweden AB i Jönköping
, Aneby
, Mullsjö
, Vaggeryd
, Nässjö
eller i hela Sverige
Eterni Sweden söker Montörer till timpool - för studenter eller dig med annan sysselsättning. Publiceringsdatum2025-09-17Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu extra personal till en timpool för våra kunder i Nässjö. Som montör kommer du att arbeta med olika monteringsuppgifter i produktionen. Arbetet är praktiskt och kan även innefatta enklare produktions- och lageruppgifter.Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Montering av produkter
Kvalitetskontroller
Enklare produktions- och lagerarbeteKvalifikationer
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och inställning till arbetet. Tidigare erfarenhet av montering är meriterande men inget krav, då introduktion ges på plats.Vi ser att du:
Är student eller har annan huvudsaklig sysselsättning
Kan arbeta flexibelt vid behov, främst vardagar
Är noggrann, arbetsvillig och har en positiv inställning
Trivs med praktiskt arbete och samarbete i team
Vi erbjuder
Timanställning med lön enligt gällande avtal
Ett flexibelt extrajobb som går att kombinera med studier
En trygg arbetsmiljö hos stabila arbetsgivare i Nässjö
Möjlighet att skaffa praktisk erfarenhet inom monteringSå ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande, så välkommen med din ansökan så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283) Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Eterni Vetlanda Kontakt
Mikael Fernqvist mikael.fernqvist@eterni.se Jobbnummer
9514022