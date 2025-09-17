Montörer till timpool i Nässjö

Eterni Sweden AB / Montörsjobb / Jönköping
2025-09-17


Eterni Sweden söker Montörer till timpool - för studenter eller dig med annan sysselsättning.


2025-09-17

Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu extra personal till en timpool för våra kunder i Nässjö. Som montör kommer du att arbeta med olika monteringsuppgifter i produktionen. Arbetet är praktiskt och kan även innefatta enklare produktions- och lageruppgifter.Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:

Montering av produkter

Kvalitetskontroller

Enklare produktions- och lagerarbete

Kvalifikationer
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och inställning till arbetet. Tidigare erfarenhet av montering är meriterande men inget krav, då introduktion ges på plats.Vi ser att du:

Är student eller har annan huvudsaklig sysselsättning

Kan arbeta flexibelt vid behov, främst vardagar

Är noggrann, arbetsvillig och har en positiv inställning

Trivs med praktiskt arbete och samarbete i team

Vi erbjuder

Timanställning med lön enligt gällande avtal

Ett flexibelt extrajobb som går att kombinera med studier

En trygg arbetsmiljö hos stabila arbetsgivare i Nässjö

Möjlighet att skaffa praktisk erfarenhet inom montering

Så ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande, så välkommen med din ansökan så snart som möjligt.

Sista dag att ansöka är 2025-10-15
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Eterni Sweden AB (org.nr 556863-7283)

Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil.

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Eterni Vetlanda

Kontakt
Mikael Fernqvist
mikael.fernqvist@eterni.se

Jobbnummer
9514022

