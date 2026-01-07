Montörer till Husqvarna AB
2026-01-07
Är du van vid högt tempo och har erfarenhet av montering? Trivs du i en industrimiljö och söker nya utmaningar? Då kan rollen som montör hos Husqvarna AB vara ditt nästa steg. Just nu söker vi kandidater för framtida uppdrag, tveka inte på att ansöka redan idag om det låter intressant!Publiceringsdatum2026-01-07Om tjänsten
Du kommer i rollen arbeta med montering av företagets välkända produkter - som motorsågar, robotgräsklippare, röjsågar och andra trädgårds- och skogsprodukter. Monteringsarbetet sker i ett högt tempo och inkluderar användning av olika verktyg. Du kommer vara en del av ett större team där över 50 personer arbetar med montering, i en miljö präglad av mångfald. Arbetstiderna är antingen 2-skift, ständig helgskift eller enbart dagtid, då det varierar beroende på station. Du behöver vara flexibel och öppen för alla skift då skiftbyten kan förekomma.
Tjänsten som montör är ett konsultuppdrag på heltid, uppdragstiden kan variera men oftast gäller 6 månaders provanställning, med möjlighet till tillsvidareanställning för rätt person.
Observera att denna annons avser kommande uppdrag. Urval och intervjuer sker löpande, men eftersom behovet kan uppstå vid ett senare tillfälle kan svarstiden bli längre än normalt. Vi tackar för din förståelse!
Vi genomför bakgrundskontroll som en del av rekryteringsprocessen.
Om dig
För att lyckas i rollen som montör behöver du ha dokumenterad erfarenhet av montering i liknande miljö - gärna från industri eller tillverkningsproduktion. Arbetet är fysiskt krävande och sker i högt tempo, vilket gör att du bör vara stresstålig, ha god fysisk uthållighet och vara bekväm med repetitiva arbetsmoment. Som person är du även samarbetsvillig och en lagspelare, du trivs med fysiskt arbete i högt tempo och är flexibel med skift och arbetsuppgifter.
Viktigt för tjänsten är att du:
• Har tidigare erfarenhet av montering i industrimiljö.
• Flytande i svenska, i såväl tal som skrift.
• Trivs med fysiskt arbete i högt tempo.
• Är flexibel vad gäller skift och skiftbyten.
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Linnea Johansson via Linnea.Johansson@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan!
