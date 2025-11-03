Montörer till Försvarsindustrin
2025-11-03
Har du vana av att meka och lösa tekniska problem? Vi söker nu rätt personer till montering av stridsfordon i Örnsköldsvik. Oavsett om du har jobbat som fordonstekniker, industrimekaniker eller bara gillar att skruva på bilar, motorcyklar eller maskiner- kan detta vara rätt jobb för dig.
Om rollen
Här får du chansen att jobba i ett expansivt företag som bygger avancerade stridsfordon, där din erfarenhet och inställning är det som räknas. Dina huvudsakliga uppgifter är montering där både detaljmontage och slutmontage kan ingå. Några av dina uppgifter kommer att vara:
Förbereda och genomföra montering av olika fordonsdelar
Läsa och följa ritningar samt instruktioner för monteringsarbetet
Dokumentera arbetet med hjälp av bilder och text i digitala system
Arbeta tillsammans med kollegor och bidra till en positiv teamkänsla
Vi söker dig som
Är praktiskt lagd och gillar att jobba med händerna
Har vana av att meka, skruva och laga - gärna i fordon och maskiner
Är noggrann, lösningsfokuserad och tar ansvar
Trivs i en arbetsmiljö där man jobbar tillsammans och hjälper varandra
Känner sig bekväm med datorer (dokumentation av arbetet sker digitalt)
Har du tidigare erfarenhet som mekaniker är det meriterande men inget krav.
Vi värdesätter dina personliga egenskaper högt - pålitlighet, ansvarstagande och en vilja att göra ett bra jobb. I kombination med rätt erfarenheter är det dig vi letar efter.
Din ansökan
Dina ansökningshandlingar bestående av CV och Personligt brev skickar du in via Onepartnergroup.se. Urvalet sker löpande och tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Observera att vi inte behandlar ansökningar inkomna via mail på grund av GDPR. Har du frågor kring tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta vår kandidatansvarig Mirjana Kapcevic - mirjana.kapcevic@onepartnergroup.se
.
Svenskt medborgarskap är ett krav för tjänsten och säkerhetssamtal, bakgrundkontroll samt drogtest kommer att genomföras som en del av rekryteringsprocessen.
När du blir en del av oss
Denna tjänst innebär att du blir anställd som konsult hos oss på OnePartnerGroup och du kommer att tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund. Som konsult har du din konsultchef som stöttar dig i att lyckas och trivas. Självklart innefattas din anställning av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension och friskvårdsbidrag.
Vi på OnePartnerGroup jobbar med rekrytering, bemanning och utbildning med lokal förankring på ett 50-tal orter från Malmö i söder till Kalix i Norr.
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-11-23
Detta är ett heltidsjobb.
OnePartnerGroup Örnsköldsvik AB
Mirjana Kapcevic mirjana.kapcevic@onepartnergroup.se
