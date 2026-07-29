Montörer sökes inför hösten!
Adecco Sweden Aktiebolag / Montörsjobb / Mullsjö Visa alla montörsjobb i Mullsjö
2026-07-29
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Vi söker montörer till företag i Jönköping inför hösten! Har du ett stort driv, ett högt engagemang och är redo att ta nästa steg inom industrin? Då är det dig vi söker! Publiceringsdatum2026-07-29Om tjänsten
Som montör arbetar du med montering och sammansättning av produkter. Dina arbetsuppgifter består bland annat av inventering, sortering och skruvning, men kan variera över tid beroende på verksamhetens behov.
Vi söker dig som trivs med ett fysiskt arbete i en industrimiljö. Du har förståelse för slutprodukten och är medveten om vikten av att se helheten samt säkerställa att produkten håller hög kvalitet innan den når slutkunden.
Som person är du noggrann, ansvarsfull och kvalitetsmedveten. Du är dessutom driven, engagerad och trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra.
Viktigt för tjänsten är:
Körkort och tillgång till bil.
Goda kunskaper av svenska i både tal och skrift.
Meriterande för tjänsten är:
Tidigare erfarenhet av montering alternativt annat industriarbete.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet!
Om Adecco
Adecco är en av världens största HR-leverantörer med fokus på individens utveckling och kundens behov. Vi erbjuder skräddarsydda personal-, bemannings- och rekryteringslösningar samt interimstjänster. Hos oss får du trygga villkor och förmåner såsom kollektivavtal, friskvårdsbidrag, tjänstepension, försäkringar, terminalglasögon, kompetensutveckling och en marknadsmässig lön.
Kontaktuppgifter
Frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen?
Kontakta ansvarig rekryterare:
Hilma Ebbesson - hilma.ebbesson@adecco.se
Frågor om registrering?
Kontakta supporten: info@adecco.se
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden Aktiebolag
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se
Östra Storgatan 28 (visa karta
)
553 21 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Adecco Kontakt
Recrutiment Assistant
Hilma Ebbesson Hilma.Ebbesson@adecco.se Jobbnummer
10015378