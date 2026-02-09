Montörer
Montörer

Adecco Sweden AB / Fordonsmontörsjobb / Västerås
2026-02-09
Publiceringsdatum 2026-02-09

Om tjänsten
Som montör hos vår kund blir du en viktig del av teamet som arbetar mot tydliga produktionsmål. Arbetet innefattar att använda maskiner och utrustning på ett effektivt och säkert sätt. Har du tidigare erfarenhet av ritningsläsning är detta en fördel, då monteringen ofta sker utifrån ritningar. Du kommer främst att arbeta för hand eller med enklare hjälpmedel.
Om dig
Vi söker dig som har ett intresse för praktiskt arbete och trivs med att arbeta med händerna. Du är nyfiken på att lära dig mer om montering och har gärna en bakgrund inom industri eller produktionsarbete. Det är en fördel om du har en teknisk utbildning och tidigare erfarenhet från tillverkning. Som person är du flexibel, ansvarstagande, har god samarbetsförmåga och trivs i en dynamisk miljö med högt tempo.Dina arbetsuppgifter
• Montering
• Ritningsläsning
• Paketering
• Viss truckkörning kan ingå i arbetet
Krav för tjänsten
• Erfarenhet av montering eller likande arbete
• Behärskar svenska och engelska i tal och skrift, då vissa instruktioner ges på engelska
Meriterande
• Truckkort
• Traverskort
• Säkra lyft
• B-körkort och tillgång till bil
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Om anställningen
Tjänsten är ett konsultuppdrag med start enligt kundens behov och pågår i 3-6 månader, med god möjlighet till förlängning. Du kommer arbeta i en framstående produktionsmiljö där ordning, renlighet och samarbete står i fokus.
Som ambulerande konsult hos oss på Adecco innebär det att du är anställd av oss och arbetar ute hos våra kunder, vilket kan innebära en variation i arbetsplats och arbetstider inom ett överenskommet område. Hos vår kund blir du väl omhändertagen och du kommer ha en dedikerad konsultchef på Adecco som stöttar dig längst vägen
Observera att drogtest och hälsokontroll förekommer vid anställning.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare via ACCSVERIGE@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se Ersättning
