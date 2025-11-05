Montörer

JKS Sverige AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Åstorp
2025-11-05


Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Åstorp, Bjuv, Klippan, Ängelholm, Helsingborg eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos JKS Sverige AB i Åstorp, Bjuv, Klippan, Ängelholm, Helsingborg eller i hela Sverige

Nu söker vi flera Montörer till vår kund Qvantum i Åstorp.
Du ingår i ett mindre team där du kommer att ansvara för montering av diverse komponenter.
Arbetsuppgifter består av:
Montering av komponenter på montagelina.
Dragning av kablar och enklare elmontage
Montering av plåt-artiklar och VVS-delar
Kontroll och dokumentation av utförda moment i produktionen.
Samarbete med kollegor inom teamet för att upprätthålla ett effektivt flöde och hög kvalite

Arbetstider: Måndag - Fredag 07.00-1600.

Vi söker dig som har:
• Erfarenhet av montering från industri/produktion- Erfarenhet av att ritningsläsning
• God verktygsvana
• Förståelse för kvalitetssäkring och produktionsflöde

Som person:

Fingerfärdighet
Ritningsläsning
Noggrannhet
Detaljseende
Kunna arbete i en företag som är under kontinuerlig förändring.
Verktygsvana
Kommunicera på Svenska och Engelska - Tal och skrift.
Klara fysiskt utmanade arbete

Publiceringsdatum
2025-11-05

Så ansöker du
Känner du att du är rätt person för tjänsten? Sök gärna tjänsten redan idag, då vi gör löpande urval. Registrera ditt CV på www.jksgroup.se och sök tjänsten via ansökningslänken. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Andreas Lindin på and@jksgroup.se
Vi ser fram emot din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-08
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
JKS Sverige AB (org.nr 559020-5430)

Arbetsplats
Qvantum Energi AB

Kontakt
Andreas Lindin
and@jksgroup.se

Jobbnummer
9590744

Prenumerera på jobb från JKS Sverige AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos JKS Sverige AB: