Montör till verkstad mekaniska system
2026-05-23
Eskarps AB utvecklar och tillverkar tekniska system för bland annat skyddsrum och civilt försvar. Verksamheten omfattar bland annat ventilations- och filtersystem, mekaniska konstruktioner, avloppssystem, dörrar, ingjutningsgods och andra specialanpassade produkter.
Vi söker nu en montör till vår verksamhet i Ransäter.
Om arbetet
Arbetet är varierande och består av både tillverkning, montage, renovering och leveransförberedelser av våra produkter.
En stor del av arbetet sker i verkstadsmiljö där vi monterar ventilations- och filtersystem samt andra mekaniska produkter. Tjänsten omfattar även renovering av äldre filtersystem där filter demonteras, rengörs, byggs om och återmonteras enligt aktuella krav.
Arbetet innefattar bland annat:
montage av ventilations- och filtersystem
montage av dörrar, ingjutningsgods och andra mekaniska produkter
packning och förberedelse av leveranser
materialhantering och orderhantering
lastning och lossning av gods
installationer och montage ute hos kund
arbete med förbättringar och utveckling av flöden i produktion och montage
Vi är ett mindre företag i en expansiv fas, vilket innebär att arbetsdagarna kan se olika ut beroende på vad som är på gång i verksamheten. Det passar därför dig som gillar att arbeta brett, ta ansvar och bidra till att utveckla både produkter och arbetssätt över tid.
Resor i tjänsten förekommer.
Vem vi söker
Vi söker dig som trivs i en verkstadsmiljö och gillar att arbeta med montage och mekaniska produkter.
Tidigare erfarenhet från mekanisk verkstad är meriterande. Har du erfarenhet av svetsning, montage eller installationer ser vi det som ett stort plus.
Det viktigaste för oss är att du är noggrann, ansvarstagande och har rätt inställning till arbetet. Du behöver kunna arbeta strukturerat och hålla fokus även under perioder där vissa arbetsmoment är mer repetitiva.
Plats: Ransäter
Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
B-körkort är ett krav.
Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Skicka din ansökan till: info@eskarp.se
