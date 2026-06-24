Montör till produktion
HR-Kompetens i Malmö AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Vellinge Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Vellinge
2026-06-24
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Har du erfarenhet från produktion och trivs med noggrant arbete?
Vi på SAMON söker en erfaren och ansvarsfull montör som vill fortsätta utvecklas i en stabil och trygg arbetsmiljö.
Hos oss värdesätter vi noggrannhet, arbetsmoral och yrkesstolthet – och vi vet att erfarenhet är en stor tillgång i vårt arbete.
Om SAMON
På SAMON är du med och skapar lösningar som gör verklig skillnad. Vi utvecklar och tillverkar produkter för säker gasmätning och övervakning – viktiga funktioner som bidrar till tryggare arbetsmiljöer inom många olika branscher. Hos oss kombineras tekniskt kunnande med noggrant hantverk och höga kvalitetskrav, i en arbetsmiljö där varje medarbetares insats är viktig för slutresultatet.
SAMON är ett etablerat företag där kvalitet, långsiktighet och god arbetsmiljö står i fokus. Vi erbjuder en arbetsplats där du kan känna trygghet, samtidigt som du får möjlighet att bidra med din kunskap och erfarenhet.
Här möts du av:
En stabil organisation med tydliga rutiner
Kollegor med bred erfarenhet och god sammanhållning
En kultur där vi hjälper varandra och tar ansvar
Om rollen
Som montör arbetar du med montering, kontroll och förberedelse i produktionen. Rollen passar dig som trivs med struktur och vill leverera arbete med hög kvalitet.Publiceringsdatum2026-06-24Arbetsuppgifter
Kabelarbete, enklare verkstadsarbete och lödning
Montering och förberedelse av komponenter och produkter
Kvalitetskontroll och ingångskontroll av material
Hantering av produktionssystem (Monitor)
Läsa arbetsunderlag och säkerställa rätt material och utförande
Bidra till ordning, struktur och en professionell slutprodukt
Vi söker dig som
Har erfarenhet av produktion eller montering
Är noggrann och kvalitetsmedveten
Tar ansvar och arbetar självständigt
Har ett lugnt och strukturerat arbetssätt
Bidrar till ett gott samarbete och en positiv arbetsmiljö
Vi erbjuder
En trygg och stabil anställning som inleds med provanställning i 6 månader.
En arbetsplats där erfarenhet värdesätts
Tydliga arbetsuppgifter och rutiner
Ett team där man ställer upp för varandraSå ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 13 juli! Intervjuer kommer att hållas tisdagen den 21 juli. Skicka din ansökan till victoria.lewerentz@samon.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-13
E-post: victoria.lewerentz@samon.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Montör till produktion". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare HR-Kompetens i Malmö AB
(org.nr 559310-2386)
Modemgatan 10 (visa karta
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235 39 VELLINGE Arbetsplats
Samon AB Jobbnummer
9977346