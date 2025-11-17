Montör till NoMEK AB
Har du ett tekniskt intresse och gillar att ta tag i saker? Nu har du chansen att bli en nyckelperson i vårt mångsidiga team! Hos NoMEK AB, med bas i Degernäs strax utanför Umeå, söker vi nu en engagerad montör. Här blir du en del av en mindre verksamhet där flexibilitet, kvalitet och kundfokus mötsOm företaget
NoMEK AB är ett företag som arbetar med portar, vädertätningar, entrédörrar, brandklassade gardiner och liknande lösningar för industri och kommersiella miljöer. Vi är ett litet men mångsidigt team som alltid strävar efter att leverera hög kvalitet och bästa möjliga service.
Med våra fyra medarbetare erbjuder vi både kompetens och ett familjärt arbetsklimat. Vi kombinerar praktisk erfarenhet med kundfokus och skapar lösningar som fungerar i verkligheten. Hos oss är beslutsvägarna korta, arbetsdagarna omväxlande och gemenskapen stark. Din roll :
Du får en viktig position i ett sammansvetsat team, där din insats verkligen gör skillnad. Som montör hos oss är du inte bara en kugge i maskineriet - du är en avgörande del av vår leverans och kundupplevelse. Arbetet är varierat och kombinerar tekniska utmaningar med praktiskt montage.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Montering och installation av portar, vädertätningar och entrédörrar.
Service, felsökning och reparationer.
Svetsarbete (gärna MMA) vid behov.
Industrimontage och anpassningar ute hos kund.
Arbete från lift - höjdskräck är inget för den här rollen.
Vem tror vi att du är?
Du är lösningsorienterad och har ett genuint intresse för teknik och praktiskt arbete. Du trivs med omväxlande uppgifter och gillar att ta ansvar för att hitta smarta lösningar. Erfarenhet av svetsning, industrimontage eller mekanik är meriterande. Du behöver inte vara elektriker, men får gärna vara bekväm med enklare elarbeten.
B-körkort är ett krav, BE är ett plus.
Varför NoMEK?
Hos oss får du en arbetsplats där vi värdesätter samarbete, personlig utveckling och att ha roligt på jobbet. Vi erbjuder friskvårdsbidrag, fem veckors semester, försäkringar via FORA och kollektivavtal enligt IF Metall Teknikavtalet.
Vi satsar på långsiktiga relationer - både med våra kunder och våra medarbetare. Hos oss får du trygghet, utvecklingsmöjligheter och en arbetsmiljö där din kompetens tas tillvara.
Ansökan Vi som hjälper NoMEK i denna rekrytering heter Northern Skill. Vi är det personliga rekryteringsföretaget med norrländska som koncernspråk. Har du inte världens snyggaste CV så kan du alltid presentera dig genom fritext hos oss. Antingen direkt i ansökan, med en kort video - eller varför inte slå en signal?! Ersättning
