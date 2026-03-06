Montör till Neko Health!
Academic Work Sweden AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Stockholm
2026-03-06
Vi söker nu dig som vill vara en del av ett innovativt och framåtsträvande bolag som arbetar för att förbättra hälsovården. Neko Health grundades 2018 och har under 2023 lanserat verksamheten i Sverige. Som montör erbjuds du en bred roll där du arbetar med montering av ett flertal komponenter för medicintekniska applikationer. Om du vill arbeta med helt ny teknik tillsammans med dom bästa ingenjörerna i branschen är detta drömjobbet för dig. Ansök redan idag!Publiceringsdatum2026-03-06Om tjänsten
Neko Health är ett svenskt med-tech bolag som grundats av Hjalmar Nilsonne och Daniel Ek. Deras vision är att förbättra sjukvården med innovativa tekniklösningar. Genom deras omfattande helkroppsscanningar får kunderna möjlighet att agera förebyggande snarare än reaktivt med sin hälsa vilket är ett revolutionerande framsteg för vården. Neko Health har rekryterat bland dom bästa ingenjörerna i branschen för att säkerställa en bra leverans och kvalitativ produktutveckling. Med andra ord kommer du få dom bästa förutsättningarna att utvecklas tillsammans med dina kollegor.
Hos Neko Health kommer att ingå i ett team vars huvuduppgift är att bedriva montering av olika typer av elektriska, optiska, finmekaniska och mekaniska komponenter för medicintekniska applikationer. Produkterna är några av de nyaste på marknaden, därför kommer du att få arbeta både med prototyper, förserier och enheter i produktion och uppgradering av enheter. Det innebär också att du kommer att jobba nära många av ingenjörerna för att identifiera utmaningar och förbättringsförslag, där dina insikter kommer att vara viktiga. Samtliga enheter som produceras används internt av den egna verksamheten, vilket gör att du kommer få följa enhetens produktionskvalitét på ett sätt som många verksamheter inte upplever.
I denna rekryteringsprocess kommer vi att genomföra en bakgrundskontroll med aktuella kandidater.
Du erbjuds
Att arbeta med produkter i teknisk framkant
Samarbete med riktigt kompetenta och engagerade kollegor
Goda utvecklingsmöjligheter hos ett snabbt växande och stabilt bolag Anställningen kommer börja som ett konsultuppdrag genom Academic Work under 6 månader med möjlighet till anställning direkt hos Neko Health.Dina arbetsuppgifter
Montering av mekaniska, finmekaniska, medicintekniska och optiska komponenter.
Dragning av kablar i styrskåp, elektriska kopplingar i styrskåp.
Genomföra olika produktionstest för att säkerställa rätt kvalitet.
Montering av prototyper, förserier, uppgraderingar för internt bruk.
Kittning och materialhantering.
Vi söker dig som
Erfarenhet av finmekanik, optik, elektronik eller montage, gärna inom med-tech.
Förståelse för ESD
Förståelse för spårbarhet
Allmänt teknisk intresse
Är flytande i svenska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du har
Lödcertifikat
Erfarenhet av att arbeta i snabbföränderlig miljö
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Vi tror att det är viktigt att du är bekväm i en dynamisk miljö där förändringar sker snabbt, och att du har ett flexibelt arbetssätt. Du behöver kunna ta stort eget ansvar och självständigt driva ditt arbete framåt, samtidigt som du har god samarbetsförmåga då uppgifterna varierar mellan individuellt arbete och arbete i team. Dessutom är det avgörande att du noggrant kan ta emot och följa instruktioner med hög precision.
Urvalsselekteringen i processen kommer att ske i januari 2026.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
