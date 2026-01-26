Montör till Kungsängen
Är du tekniskt lagd, noggrann och tycker om att montera? Då kan detta vara en spännande möjlighet för dig! Rollen är en viktig del av tillverkningskedjan där du bidrar till att skapa pålitliga och kundanpassade produkter.
Arbetsbeskrivning
Som montör kommer du främst att arbeta med montering av elkomponenter och kablage för att bygga apparatskåp och paneler. Rollen kräver att du arbetar noggrant och kvalitetsmedvetet samt har en god teknisk förståelse. Du följer instruktioner, ritningar och arbetsmoment med precision och ansvar. Du får en grundlig introduktion introduktion och kommer att arbeta nära en mentor samt erfarna kollegor, vilket ger dig en trygg och stabil start i rollen. Företaget befinner sig i en stark tillväxtfas och för rätt person finns mycket goda möjligheter till fast anställning hos kund.
Arbetstiderna är flexibla och förlagda till dagtid.Publiceringsdatum2026-01-26Kompetenser
Erfarenhet av mekanisk montering
Erfarenhet av arbete med el eller elkomponenter
God svenska i tal och skrift
Förmåga att arbeta noggrant, strukturerat och kvalitetsfokuserat
Meriterande:
Förmåga att läsa och förstå ritningar och elscheman
Utbildning inom el eller teknisk utbildning
Vi arbetar löpande med intervjuer och urval därför kan tjänsten komma att bli tillsatt innan slutdatum om vi matchat rätt kandidat. Observera att vi inte tar emot ansökningar eller CV via mail. Välkommen in med din ansökan redan idag!
Om Yourstaff
Yourstaff är ett kompetensföretag med en kärnverksamhet inom produktion, logistik, industri och teknik. Vi är specialister med 40 års samlad erfarenhet inom bemanning och rekrytering. Vår ambition är att vara en trygg arbetsgivare och rekryteringspartner som får företag och medarbetare att växa genom rätt matchning. På Yourstaff tror vi på mångfald inkludering och välmående. Våra ledord är kunskap, service, tillit, kvalitet och hållbarhet. Yourstaff ser medarbetaren som hjärtat i verksamheten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Yourstaff 365 AB
(org.nr 556955-2564) Kontakt
Hanan Ada Hanan@yourstaff.se Jobbnummer
9704262