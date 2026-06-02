Montör till Ionbond
Skill Kompetenspartner AB / Montörsjobb / Linköping Visa alla montörsjobb i Linköping
2026-06-02
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skill Kompetenspartner AB i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Om företaget Med över 30 servicecenter i 15 länder har Ionbond ett av de största nätverken i världen inom avancerad ytbeläggning. De har varit en ledande aktör på marknaden i över 40 år och har mer än 1100 anställda över hela världen. Det svenska bolaget ligger i Linköping och har cirka 40 medarbetare där produktionen bedrivs i 2-skift. Här utvecklar och tillverkar de ytbeläggningar för skärande verktyg, formverktyg, precisionskomponenter, medicinska och dekorativa komponenter.
Ionbond är ett stabilt företag med spännande framtidsplaner. De behöver stärka sin organisation med nya montörer som kommer att spela en mycket viktig roll i den fortsatta utvecklingen.
Dina arbetsuppgifter Som montör kommer du att hantera material innan och under ytbeläggningsprocessen.
Dina arbetsuppgifter kommer bestå av;
Rengöring av produkter i maskin samt manuell tvätt.
Förprepp och blästring
Montering av fixturer.
Materialhantering med plock och pack.
Efterkontroll och avsyning.
Då det är små och detaljerade produkter som Ionbond tillverkar är arbetet till stor del pilligt och repetitivt. Detta kräver noggrannhet och ett öga för detaljer. Du kommer att jobba i en sammansvetsad grupp som värdesätter samarbete och prestigelöshet.
Arbetstid: Beroende vilken avdelning man arbetar på kommer det vara avgörande vilket skift det blir. Ionbond tillämpar både dagtid och 2-skift.
Dagtid: Måndag-torsdag: 07:00-15:30, fredagar: 07:00-14:45
2-skift: Förmiddag: Måndag-torsdag: 06:00-14:36, fredagar: 06:00-12:36 Eftermiddag: måndag-torsdag: 14:30-22:20, fredagar: 14:00-21:10
Ionbond stänger sin verksamhet för semester mellan veckorna 29-31.
Din profil För att du ska trivas i rollen som montör bör du vara praktiskt lagd och uppskatta fysiskt arbete. Du tycker om att arbeta effektivt och med ett fokus på kvalitet. Du har förmåga att anpassa dig till olika förhållanden och förändringar när det inträffar. Du har en god inställning till ditt arbete och bidrar till ditt team genom att sprida en positiv stämning. I den här rollen värdesätter vi din arbetsvilja. Goda kunskaper i svenska språket är ett krav då du behöver förstå instruktioner och samarbeta med dina kollegor.
Ionbond tar stolthet i att skapa en arbetsmiljö som är inbjudande. De strävar efter att alltid arbeta på ett sätt som är inkluderande och öppet, med värdeorden trygghet, glädje och utveckling i fokus. Det är du som person, och din inställning till arbetet, som Ionbond värdesätter mest. Med rätt inställning finns alla förutsättningar för att du ska trivas här
Ansökningsförfarande Tjänsten är ett konsultuppdrag via oss på Skill där du blir anställd av Skill och arbetar på Ionbond i Linköping.
Urvalet kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, så vänta inte med att skicka in ditt CV till oss redan idag. Vid eventuella frågor och funderingar, kontakta ansvarig rekryterare Malin Åkerblom, malin.akerblom@skill.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7838187-2031923". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skill Kompetenspartner AB
(org.nr 556685-8618), https://jobb.skill.se
Gelbgjutaregatan 2 (visa karta
)
582 54 LINKÖPING Jobbnummer
9943240