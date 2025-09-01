Montör till Alvesta

Wikan Personal AB / Montörsjobb / Växjö
2025-09-01


Vi söker nu en engagerad och händig montör till vår verksamhet i Alvesta. Tjänsten passar dig som har ett gott driv, är praktiskt lagd och trivs med ett varierande arbete.

Publiceringsdatum
2025-09-01

Arbetsuppgifter
Som montör kommer du att arbeta med montering och praktiska moment inom produktion. Rollen kräver noggrannhet, ansvarstagande och förmåga att arbeta självständigt såväl som i team.

Din bakgrund/Dina egenskaper
Praktiskt lagd och lösningsorienterad
God samarbetsförmåga
Körkort och tillgång till egen bil om du bor utanför Alvesta
Tidigare erfarenhet från montering eller produktion är meriterande men inget krav

Information och kontakt
Arbetstid: Dagtid
Placeringsort: Alvesta
Tillträde: Omgående

Vid frågor kontakta Viktor Nyström - 0470 348371

Ersättning
Fast l?n

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "13569".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Wikan Personal AB (org.nr 556842-7818), http://www.wikan.se

Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil.

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Wikan Personal Växjö AB

Kontakt
Viktor Nyström
viktor@wikan.se

Jobbnummer
9484242

