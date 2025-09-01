Montör till Alvesta
2025-09-01
Vi söker nu en engagerad och händig montör till vår verksamhet i Alvesta. Tjänsten passar dig som har ett gott driv, är praktiskt lagd och trivs med ett varierande arbete.Publiceringsdatum2025-09-01Arbetsuppgifter
Som montör kommer du att arbeta med montering och praktiska moment inom produktion. Rollen kräver noggrannhet, ansvarstagande och förmåga att arbeta självständigt såväl som i team.
Din bakgrund/Dina egenskaper
Praktiskt lagd och lösningsorienterad
God samarbetsförmåga
Körkort och tillgång till egen bil om du bor utanför Alvesta
Tidigare erfarenhet från montering eller produktion är meriterande men inget krav
Information och kontakt
Arbetstid: Dagtid
Placeringsort: Alvesta
Tillträde: Omgående
Vid frågor kontakta Viktor Nyström - 0470 348371 Ersättning
Fast lön
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wikan Personal AB
Wikan Personal Växjö AB Kontakt
Viktor Nyström viktor@wikan.se Jobbnummer
9484242