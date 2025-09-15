Montör Teknisk isolering
Uppsala Isolerings AB / Montörsjobb / Uppsala Visa alla montörsjobb i Uppsala
2025-09-15
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uppsala Isolerings AB i Uppsala
Montör teknisk isolering hos Uppsala Isolerings AB
Är du en montör som vill fortsätta utvecklas inom ett företag som sätter trivseln högt? Välkommen med din ansökan!
Om tjänsten:
Tillsammans med stöd av projektledare utföra teknisk isolering VS på projekt i varierande storlek.
Egenkontroller, löpande ÄTA-hanteringar, materialbeställningar och den dagliga dialogen med våra kunder är en självklar del av arbetet.
Återkoppla erfarenheter i utförda projekt till ledning, projektdeltagare och kollegor är en naturlig del av ditt ansvarsområde.
Genom din kunskap av projektens framdrift och kommande resursbehov bidra till vår veckovisa resursplanering.
Vi tar oss an projekt där din förmåga tillsammans med dina kollegor att "lösa uppgiften" är avgörande.
Daglig pendling sker till projekten som till största delen ligger inom en timmes pendling från Uppsala.
För att lyckas i rollen:
Vi sätter mycket stor vikt vid att du är en person som bidrar till trivsel och ett positivt arbetsklimat.
Vi litar och tror på din förmåga att tillsammans med dina kollegor bidra med dina kunskaper och erfarenhet till vårt team.
Din bakgrund:
För att lyckas i rollen är det viktigt att du har erfarenhet av teknisk isolering VS och behärska ritningsläsning flytande.
Som person behöver du vara ansvarstagande, pålitlig och ha ett ödmjukt förhållningssätt.
Du behöver tala och skriva flytande svenska och inneha B-körkort (manuell).
Uppsala Isolerings AB som arbetsgivare:
Uppsala Isolerings AB är en modern arbetsgivare där det är viktigt att man trivs. Vi brukar säga: "Laget före jaget!"
Vi arbetar som ett team och skapar resultat tillsammans.
Förutom förmån som friskvårdsbidrag erbjuder vi dig ett självständigt och stimulerande arbete i en organisation där kompetens och trivsel värderas högt. Gemensamma frukostar där vi delger varandra information sker regelbundet.
Vi är vana att leverera hög kvalitét till nöjda kunder och värnar om arbetsglädjen likväl som en bra arbetsmiljö.
Hur söker jag jobbet?
Skicka in några rader om dig själv, och din tidigare erfarenhet till vår VD Camilla Stoor: camilla.stoor@uppsalaisolering.se
"Pitcha" in dig själv direkt genom att berätta för oss varför just du är den vi söker?
Ansökningar hanteras löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum som är 31 oktober 2025.
Har du några frågor är du välkommen att kontakta Camilla Stoor via email på samma adress.
Vi undanber oss kontakt med rekryteringsföretag i denna rekryteringsprocess Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Endast skriftligt via email
E-post: camilla.stoor@uppsalaisolering.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Isolerings AB
(org.nr 556644-9202)
Palmbladsgatan 7 (visa karta
)
754 50 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
VD
Camilla Stoor camilla.stoor@uppsalaisolering.se 0702061642 Jobbnummer
9509929