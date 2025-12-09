Montör Sökes
2025-12-09
Vi söker en montör till vårt team!
Vi letar efter dig som är glad, enkel att jobba med och bidrar till god stämning. Du trivs i ett team, sprider god energi och bidrar till en arbetsmiljö där alla känner sig trygga och uppskattade. Erfarenhet kan vi lära ut, men inställningen tar du med dig.
Du kommer att tillverka och montera skyltar och dekor i olika material och storlekar, både ute hos kunder och i vår verkstad. Arbetet varierar mycket mellan inomhus- och utomhusmiljöer, ibland på höjd. Du behöver vara flexibel och bekväm med att resa och övernatta borta beroende på vart jobben finns. Erfarenhet av montage och arbete i skylift är meriterande, B-körkort är krav.
Vi söker dig som
Har en positiv inställning och vill bidra till god stämning
Är praktiskt lagd, noggrann och lösningsorienterad
Är bekväm med att jobba både självständigt och i team
Har en bra arbetsmoral
För oss handlar bra arbetsmoral om att du bryr dig - om jobbet, om kvaliteten och om människorna runt dig. Det innebär att du:
Dyker upp i tid och är redo att jobba
Håller överenskommelser och tar ansvar för dina uppgifter
Gör klart det du påbörjar och ser till att resultatet blir rätt
Hjälper till där det behövs och stöttar dina kollegor
Möter både kunder och kollegor med respekt
Är öppen för att lära dig nytt och vågar be om hjälp när det behövs
Vi erbjuder
En arbetsplats där dina värderingar och ditt engagemang uppskattas
Varierande och kreativa arbetsuppgifter
Trygg anställning med kollektivavtal
Friskvårdsbidrag
Utgångspunkt: Luleå
Tjänst: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Ansök nu - skicka din ansökan till lina@hscopy.se
och berätta varför du är rätt person för jobbet. Urval sker löpande! Tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: lina@hscopy.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Montör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

HS Copy & Skyltfabriken AB
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
