Montör renrum
Är du noggrann, tekniskt nyfiken och gillar arbete där precision verkligen spelar roll? Vill du jobba med avancerad teknik i en ren och modern produktionsmiljö tillsammans med ett kompetent team? Då kan detta vara nästa steg för dig!
WeStaff Sweden söker nu tekniska montörer/operatörer till ett världsledande teknikföretag i norra Stockholm. Här arbetar du med montering, test och kalibrering av avancerade produkter inom optik och sensorteknik för precisionsmätning.
Vad innebär jobbet?
Du blir en viktig del av produktionen där kvalitet, noggrannhet och metodiskt arbetssätt är avgörande. I rollen kommer du bland annat att:
Montera optiska och mekaniska komponenter enligt tydliga instruktioner
Testa, kalibrera och justera sensorer och mätsystem med hög precision
Arbeta med finmekanik och känsliga material
Utföra justering och kontroll med hjälp av mikroskop
Dokumentera arbetet i digitala system och följa kvalitetsrutiner
Arbeta enligt daglig planering och samarbeta tätt med kollegor i team
Arbetet sker till stor del i renrumsmiljö, vilket innebär att du använder renrumskläder (exempelvis hårnät) och är bekväm med att arbeta i en kontrollerad miljö.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är metodisk, noggrann och lösningsorienterad. Du har tålamod, tar ansvar för ditt arbete och trivs med uppgifter där detaljerna är avgörande. Du kan arbeta både självständigt och i team, och har lätt för att planera ditt arbete och hålla överblick.
Du kanske har erfarenhet från montering, finmekanik, optik eller tekniskt arbete eller så har du ett stort tekniskt intresse och vill utvecklas vidare. Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet av montering, test, kalibrering eller justering
Intresse eller förståelse för optik och sensorteknik (meriterande, ej ett krav)
Vana av precisionsarbete, gärna med mikroskop
God datorvana för dokumentation och kvalitetskontroll
Förmåga att arbeta noggrant även i högt tempo
Goda kunskaper i svenska samt förmåga att ta till dig information på engelska
Praktisk info
Start: Omgående
Omfattning: Heltid, måndag-fredag dagtid med möjlighet till flextid
Plats: Norra Stockholm
Förmåner: Friskvårdsbidrag, bra lön, kollektivavtal, pension och personlig konsultchef
Varför WeStaff Sweden?
Hos oss får du en trygg anställning och blir en del av ett engagerat team med över 30 års erfarenhet inom produktion och tillverkning. Vi tror på långsiktiga relationer, personlig kontakt och att du ska trivas på jobbet.
