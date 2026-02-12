Montör på heltid till Linköping
Vill du jobba praktiskt, lära dig nya saker varje dag och vara en del av ett härligt team? Då kan detta vara din chans! Inga förkunskaper behövs utan vi söker dig med rätt inställning och ett driv att utvecklas, resten kommer du lära dig på plats.
OM TJÄNSTEN
Som montör kommer du att arbeta med montering av mekaniska komponenter enligt ritningar och arbetsinstruktioner. Arbetet sker i en modern produktionsmiljö med högt fokus på kvalitet, säkerhet och effektivitet. Uppdraget startar enligt överenskommelse, men gärna omgående och kan på sikt övergå i anställning hos kund för rätt person.
Du erbjuds
• En spännande möjlighet i en stabil och tekniskt utvecklad verksamhet
• Trevlig arbetsmiljö och kunniga kollegor
• Möjlighet att växa och utvecklas i rollen
VI SÖKER DIG SOM
• Har en avslutad gymnasieexamen
• Behärskar svenska i tal och skrift
• Finns tillgänglig för en omgående start
Det är meriterande om du har
• Arbetat som montör sedan tidigare
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Optimistisk
• Hjälpsam
• Målmedveten
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Varaktighet, arbetstid, etc.
