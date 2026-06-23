Montör med C-körkortsbehörighet
Adecco Sweden Aktiebolag / Fordonsförarjobb / Göteborg Visa alla fordonsförarjobb i Göteborg
2026-06-23
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-23Om tjänsten
Som montör med C-körkort kommer du att arbeta i kundens utleverans. Noggrannhet, punktlighet och kvalitet är någonting som värderas högt på den här arbetsplatsen. Detta är en tjänst där det både kommer att innebära montering och att köra lastbilen. Arbetet kommer att ske i tätt samarbete med ditt arbetslag. Tjänsten är ett konsultuppdrag på heltid med start efter vecka 33 och med en tjänstgöring på främst kvällstid.
I din roll som montör med C-körkort kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebära:
• Köra lastbil för utleverans, samt montera delar av fordonskomponenter.
Om dig
Vi söker dig som har ett intresse för fordonsindustrin och som har C-körkort, gärna med erfarenhet som lastbilsförare. I arbetsuppgifterna ingår många praktiska moment och jobbet är fysiskt till karaktären - på så vis krävs det att du är en praktiskt lagd person. Vidare ser vi att du är en positiv person som arbetar på ett noggrant, effektivt och kvalitetsmedvetet sätt. Är du dessutom flexibel, punktlig och social kommer du att passa alldeles utmärkt här!
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Krav för tjänsten är:
• C-körkort (ladda upp detta i samband med din ansökan).
• Godkända gymnasiebetyg i matematik 1, svenska 1 och engelska 5.
Innan anställning kommer bakgrundskontroll att genomföras.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Alicia Ambroz via alicia.ambroz@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden Aktiebolag
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se
Torggatan 6 (visa karta
)
411 05 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Adecco Kontakt
National Recruiter
Alicia Ambroz Alicia.Ambroz@adecco.se Jobbnummer
9975362