Montör | Lernia | Vimmerby
2025-09-25
Är du redo för en ny utmaning i en dynamisk miljö? Lernia i Vimmerby bjuder dig chansen att utvecklas inom industrin. Som en del av vårt team får du möjligheten att växa och forma din framtid, med trygghet och variation i fokus. Välkommen till Lernia!Publiceringsdatum2025-09-25Om tjänsten
Nu söker vi omgående montörer till vår kund i Vimmerby. Här ges du möjligheten att arbeta inom tillverkande industri där du blir en viktig del av teamet och produktionen. Vi söker till detta uppdrag främst montörer eller personer med industrivana. Som montör tillhör du en arbetsgrupp men arbetar självständigt.
Om dig
Formell kompetens
• Gymnasieexamen
• Goda kunskaper i det svenska språket i både tal och skrift.
• Körkort B
• Vi ser gärna att du tidigare har arbetat inom industrin, men det är inget krav.
• Har du erfarenhet av montering är det meriterande. Dina personliga egenskaper
Vi ser att du som söker är en person som är riskmedveten, lojal, ambitiös, engagerad och samtidigt genuint intresserad av att arbeta inom industrin. Du är en person som är noggrann och har ett öga för kvalité samtidigt som du är social samt har respekt för din omgivning och medmänniskor. Du är flexibel när det kommer till att arbeta olika typer av arbetstider då det förekommer olika typer av skift samt att det kan bli ändringar av skiftgång under uppdragets gång. Du är en person som trivs att arbeta i taktat flöde och har inga problem med att arbeta i ett högt arbetstempo.
Anställningsform/omfattning/tjänstgöringsort
• Visstidsanställning
• Heltid
• Vimmerby
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag och ser till att du trivs på din arbetsplats och stöttar dig samt utvecklar dig i din yrkesroll.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du ansöker
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Om du har några frågor eller funderingar, vänligen kontakta bemanning.vimmerby@lernia.se
. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
9526071