Montör Kvänum
2026-06-02
Publiceringsdatum2026-06-02Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu 2–3 drivna och noggranna personer för ett långsiktigt uppdrag hos vår kund i Kvänum. Här får du chansen att bli en del av ett stabilt team inom dörrtillverkning, där inställning och arbetsvilja väger tyngre än ett långt CV.
Som montör hos vår kund i Kvänum arbetar du i hjärtat av produktionen med tillverkning av dörrar. Arbetet är förlagt till dagtid, måndag–fredag kl. 07:00–16:00. Uppdraget är långsiktigt och för rätt person finns mycket goda möjligheter att på sikt bli överrekryterad och anställd direkt av kundföretaget.
Randstad:
Som konsult hos Randstad är du anställd av oss och jobbar ute hos vår kund. Vi erbjuder kollektivavtal, friskvårdsbidrag, företagshälsovård och försäkringar. Du får även rabatter på träningskort och möjligheter att bredda din kompetens genom varierande uppdrag. Vi erbjuder en stöttande arbetsmiljö där du utvecklas och bygger ett starkt CV.
Ansök redan idag! Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Observera att vi inte tar emot ansökningar via mejl. Skicka istället din ansökan direkt via vår hemsida.
Ansvarsområden
Montering av komponenter enligt givna instruktioner.
Löpande kvalitetskontroll av de dörrar som produceras.
Enklare svetsmoment (MIG/MAG) i de fall där erfarenhet finns.
Samarbete med kollegor för att hålla produktionstakten och nå uppsatta mål.Kvalifikationer
Personliga egenskaper: Vi söker dig som är punktlig, noggrann och trivs med fysiskt arbete. Rätt inställning är helt avgörande.
Erfarenhet: Inga specifika förkunskaper krävs då vi erbjuder full upplärning på plats av erfaren personal.
Meriterande: Det är ett stort plus om du har tidigare erfarenhet av MIG/MAG-svetsning. Du behöver inte vara licenssvetsare; måttlig erfarenhet räcker gott.
Språk: Du förstår och talar svenska för att kunna ta till dig instruktioner och säkerhetsföreskrifter.Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
535 30 KVÄNUM Arbetsplats
