Montör köksmöbler

2026-01-30


Vi expanderar och söker en till montör. Vi bygger och levererar skåp till kök bad och garderob för våra tre butiker. Allt byggs på vårt lager beläget vid butiken Kvik Bäckebol. Vi sköter leveranser med egen lätt lastbil. Vi gör specialkonstruktioner av skåp i egen verkstad.
Arbetet innefattar: montera kök, bad och garderobsskåp; leverera till slutkund; packa varor och hålla ordning på lager; enklare snickeriarbeten i vår verkstad.
Vi är ett litet montörsteam om 3 personer så du behöver vara en god lagspelare. Noggrannhet är ett måste och stresstålighet en fördel. Det är mycket självständigt arbete så det krävs att man kan strukturera och planera sin egen tid.
Arbetstiden är normalt 7-16

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
E-post: joakimol@backebol.kvik.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Kvik Bäckebol AB (org.nr 556665-5675), https://www.kvik.se/hitta-butik/kvik-goeteborg-baeckebol
Transportgatan 37 (visa karta)
422 46  HISINGS BACKA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Kvik Bäckebol AB

Jobbnummer
9713704

