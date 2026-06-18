Montör inom Mekanik & Hydraulik

Uniflex AB / Maskinreparatörsjobb / Vaggeryd
2026-06-18


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Om tjänsten Vi söker nu engagerade och tekniskt kunniga montörer med erfarenhet inom mekanik och hydraulik till vår kund. Uppdraget startar omgående, och eftersom vi arbetar med löpande urval rekommenderar vi att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
I rollen kommer du att arbeta i en tekniskt avancerad produktionsmiljö där du ansvarar för montering av system och maskiner utifrån ritningar, instruktioner och tekniska specifikationer. Arbetet är varierande och ställer höga krav på noggrannhet, kvalitet och teknisk förståelse.
Arbetsuppgifter Som montör kommer du bland annat att:

Montera system och maskiner inom mekanik och hydraulik

Arbeta utifrån ritningar och teknisk dokumentation

Utföra felsökning samt enklare justeringar och förbättringar

Dokumentera utfört arbete enligt gällande rutiner

Samarbeta med kollegor för att säkerställa hög kvalitet och leveranssäkerhet

Vem är du? För att trivas i rollen ser vi att du är noggrann, ansvarstagande och lösningsorienterad. Du har ett genuint tekniskt intresse och tycker om att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Säkerhet är en självklar del av ditt arbetssätt och du bidrar aktivt till en positiv och trygg arbetsmiljö.
Vi ser gärna att du är praktiskt lagd och har ett intresse för exempelvis fordon, maskiner eller mekanik även på fritiden. Du är en person som tar initiativ, håller tider och alltid strävar efter att leverera arbete av hög kvalitet.

Publiceringsdatum
2026-06-18

Kvalifikationer
Vi söker dig som har:

Teknisk utbildning inom mekanik, hydraulik, mekatronik eller motsvarande arbetslivserfarenhet

God förmåga att läsa och tolka tekniska ritningar

B-körkort

Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift

Meriterande
Det är extra positivt om du har:

Erfarenhet av hydraulik, el eller mekanisk montering

Truck- eller traverskort

Certifikat för Heta Arbeten

Om företaget Uniflex är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag med över 20 års erfarenhet av att matcha rätt kompetens med rätt arbetsplats.
Sedan 2002 har vi hjälpt företag att hitta rätt kompetens inom industri, teknik, produktion, lager och logistik – från operativa roller till produktionsnära ledare och specialister. Genom bemanning, rekrytering och samarbeten med underkonsulter matchar vi varje dag medarbetare med företag över hela landet.
Let's get to work!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-15
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7935349-2059255".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Uniflex AB (org.nr 556637-0341), https://karriar.uniflex.se
Norra Strandgatan 4 (visa karta)
553 20  JONKOPING

Jobbnummer
9969693

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