Montör inom Elindustri
Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Järfälla Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Järfälla
2026-03-20
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB i Järfälla
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige
Vi söker nu en noggrann och tekniskt intresserad kabelmontör till ett uppdrag hos en väletablerad verksamhet i Järfällaområdet !
Om verksamheten
Företaget är en etablerad aktör inom teknisk produktion och arbetar med utveckling och tillverkning av elektriska komponenter och system för olika industrisegment. Arbetet sker i en välstrukturerad produktionsmiljö där kvalitet, precision och effektivitet står i fokus.
I rollen som kabelmontör kommer du att arbeta praktiskt med tillverkning och montering av olika typer av kablage baserat på ritningar och tekniska specifikationer. Arbetet innebär ett nära samarbete med kollegor i produktionen och kräver ett strukturerat och noggrant arbetssätt.
Exempel på arbetsmoment:
Förbereda kablar genom kapning, avisolering och märkning
Montera olika typer av kontakter, kabelskor och kopplingsdetaljer
Utföra moment såsom krimpning, lödning och fastsättning av dragavlastning
Säkerställa att arbetet följer tekniska instruktioner och kvalitetsrutiner
Registrera och dokumentera genomförda moment enligt interna riktlinjer
Tjänsten är en heltidsanställning med inledande provanställning.Profil
Vi söker dig som har erfarenhet av praktiskt monteringsarbete inom el eller kablage. Du har ett intresse för teknik och är van vid att arbeta metodiskt och noggrant.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet av kabel- eller elmontage (meriterande)
Goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt (krav)
Förmåga att läsa och förstå elscheman, ritningar eller instruktioner
Praktisk fallenhet och vana av manuellt arbete
Öga för detaljer och kvalitet i ditt arbete
Teknisk utbildning från gymnasium eller motsvarande erfarenhet är meriterande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "kraftsam 2191". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559064-9207)
Odengatan 40 (visa karta
)
112 33 STOCKHOLM Arbetsplats
Kraftsam Rekrytering & Bemmaning Kontakt
Rekrytering
Amir Stein amir@kraftsam.se 0707770288 Jobbnummer
