Montör av testsystem till serviceverkstaden
Saab AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Jönköping Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Jönköping
2025-11-14
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saab AB i Jönköping
, Haninge
, Vetlanda
, Skövde
, Borås
eller i hela Sverige
Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Din roll
Som montör inom gruppen Test Equipment Hardware kommer du arbeta i en sektion som utvecklar, designar och tillverkar testutrustningar som används för kravverifiering, systemtester och produktionstester. I rollen som montör på sektionen kommer du utifrån ritningsunderlag montera kablage, testrack och adaptrar.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer vara:
* El-kopplingar
* Löda och montera kretskort
* Montera mekaniska fixturer och utrustning
* Integrera och felsöka utrustning och produkter
* Montera prototyp-produkter, både mekaniska och elektriska
I rollen som montör hos oss kommer du att ha ett nära samarbete med många olika yrkesgrupper - allt från planerare, konstruktörer och programmerare till chefsingenjörer, produktionspersonal och inköpare. Du blir en del av ett sammansvetsat team där vi hjälper varandra, delar med oss av kunskap och har roligt tillsammans på vägen mot gemensamma mål. Publiceringsdatum2025-11-14Profil
Vi tror att du som trivs bäst i denna roll är en kreativ lagspelare som har ett stort intresse för teknik. Som person tycker du om att arbeta med varierande arbetsuppgifter med snabba omställningar, ser möjligheter i förändringar och har lätt för att skapa och underhålla relationer. Du har ett strukturerat arbetssätt och tar gärna initiativ till förbättringar och utveckling, behåller ditt lugn och är stabil även i pressade situationer.
Du är nyfiken på ny teknik och trivs i en miljö som kännetecknas av vår kultur av nyfikenhet, tillit och lagarbete. Du står bakom vår vision "It 's a human right to feel safe!".
I rollen ser vi gärna att du har:
* Gymnasieutbildning, gärna med teknisk inriktning eller motsvarande arbetslivserfarenhet
* Erfarenhet inom lödning
* Erfarenhet av att bygga kablage
* Kunskaper inom ritningsläsning
* Goda kunskaper i svenska och engelska
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Intervjuer och urval kommer att ske löpande, så välkommen med din ansökan redan idag!
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här. Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_38085". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab AB
(org.nr 556036-0793) Arbetsplats
Saab AB Jobbnummer
9605815