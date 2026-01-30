Montör
Randstad AB / Elektrikerjobb / Köping Visa alla elektrikerjobb i Köping
2026-01-30
, Kungsör
, Arboga
, Hallstahammar
, Surahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Randstad AB i Köping
, Kungsör
, Arboga
, Hallstahammar
, Surahammar
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-30Dina arbetsuppgifter
Vi på Randstad söker drivna och noggranna montörer till vårt team i Köping. Vi söker dig som vill arbeta med montering inom industrin i en tempofylld miljö. Arbetet innebär skiftgång och kräver god samarbetsförmåga samt ett intresse för industriproduktion.
Du ansöker på www.randstad.se,
urval och intervjuer sker löpande. Skicka gärna in din ansökan snarast, dock senast 2026-03-01. Observera att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta: andreas.synnergren@randstad.se
För Randstad är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.
Ansvarsområden
Vi söker den som är intresserad av industrin, villig att jobba i ett högre tempo och som fungerar bra att arbeta i
team. Kunskaper om arbetet är inte nödvändigt, så länge intresset finns att lära sig. Randstad Operational är karriärpartnern som hjälper dig att säkra ett jobb som kompletterar din kompetens, främjar god balans mellan jobb och fritid och bidrar till dina mål. Som konsult hos Randstad Operational är du anställd hos oss och jobbar ute hos någon av våra många spännande kunder. Du får konkurrenskraftig lön, förmåner och kollektivavtalade villkor. Med oss som karriärpartner får du tillgång till en mängd olika karriärmöjligheter, så att du kan utveckla din kompetens och bygga ett välfyllt CV. Söker du en arbetsgivare som bryr sig om dig, ditt arbetsliv och ditt välmående, och erbjuder varierande uppdrag och nya kontaktnät kommer du att trivas hos oss.KvalifikationerKvalifikationer
Utbildning inom säkra lyft
Monteringserfarenhet
B-körkort
Ska kunna jobba olika skiftformer (dag, kväll & natt)
Goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift, för att kunna följa arbetsinstruktioner och följa säkerhetsrutinerna
Meriterande:
TraverskortOm företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential.
Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
Hourly Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718) Arbetsplats
Randstad Jobbnummer
9715296