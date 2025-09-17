Montör
2025-09-17
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-09-17Om tjänsten
Vi söker nu en duktig och erfaren montör till vår spännande kund i Arboga!
Kunden verkar inom en mycket spännande och krävande bransch, där du har möjlighet att utmanas och stimuleras i din yrkesroll.
I rollen som montör hos vår kund kommer du att få arbeta med montering och tillverkning av prototypdetaljer. Ett utmanande arbete som kommer ställa höga krav på din tekniska förmåga då det inte finns färdiga fixturer att utgå från.Profil
Vi vill att du som söker tjänsten har en bred erfarenhet från industriarbete och montering.
Du har en mycket god vana av ritningsläsning, och har förståelse för olika material och hur de bearbetas.
Det är en förutsättning att du är allmänt verkstadskunnig och tycker det är stimulerande med montering.
Har du tidigare vana av prototyptillverkning är det meriterande!
Som person vill vi att du är ansvarstagande, målinriktad, flexibel, positiv, ordningsam och har en god samarbetsförmåga eftersom arbetet sker ute hos våra kunder.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Som konsult hos Ikett har du möjligheten att söka lokala arbeten och researbeten i Sverige samt Norge. Vi arbetar kontinuerligt för att du och kunden ska trivas så bra som möjligt med varandra och för att era önskemål ska tillgodoses.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
Ersättning

Fast l?n
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20024". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ikett Personalpartner AB
(org.nr 556271-1134), http://www.ikett.com/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Joel Eliasson joel.eliasson@ikett.com Jobbnummer
9512985