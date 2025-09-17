Montör
J-M Solutions AB / Snickarjobb / Norrköping
2025-09-17
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
Publiceringsdatum2025-09-17Dina arbetsuppgifter
Vi söker en montör - Bli en del av vårat redan dynamiska team!
Vill du vara med och spela en viktig roll i vårt framgångsrika team? Vi söker nu en montör för att stärka vårt lag som arbetar med att montera bla ställage på olika lager åt våra kunder. Om du har ett starkt engagemang för arbetsmiljö, kvalitet och säkerhet, är detta en fantastisk möjlighet för dig!Profil
Vi söker en person som tar stort ansvar och är medveten om de risker som kan förekomma kopplat till arbetsmiljö. Du har en god analytisk förmåga och kan se detaljer samtidigt som du är ordningsam och kvalitetsmedveten. Du arbetar strukturerat och har ett sinne för ordning och reda, vilket gör att du alltid strävar efter att hålla högsta standard. Som lagspelare är du ödmjuk, flexibel och har ett hänsynsfullt bemötande både gentemot dina medarbetare och kunder. Som montör hos J-M Solutions AB är du anställd hos oss och jobbar ute hos vår kund. Tjänsten kan innebära många kontakter och då är det viktigt med god samarbets- och kommunikationsförmåga. Som person ser vi att du är drivande och van att arbeta självständigt. Söker du en arbetsgivare som erbjuder varierande uppdrag och nya kontaktnät kommer du att trivas hos oss.
Ansvarsområden
Dina ansvarsområden som montör kommer du att
Delta aktivt i förbättringsarbetet inom avdelningen och utveckla rollen, arbetsmetoder och processer tillsammans med kollegor.
Varför du bör söka denna tjänst
Vi erbjuder en möjlighet att vara en del av ett kompetent och engagerat team där vi sätter arbetsmiljö och kvalitet i första rummet.
Här får du vara med och påverka och utveckla arbetssättet i en spännande och växande verksamhet.
Vi värdesätter ett nära samarbete och en god arbetsmiljö där alla strävar mot samma mål.
Du har goda kunskaper i att läsa och förstå ritningar.
Du har goda kunskaper i det svenska språket muntligt/skriftligt. Engelska språket är meriterande.
Du har även goda kunskaper i matematik!
Du är riskmedveten och tar ett stort ansvar kopplat till arbetsmiljö.
Du har en god analytisk förmåga, är ordningsam och kvalitetsmedveten.
Du arbetar strukturerat samt har sinne för ordning och reda.
Du är en lagspelare med ödmjukhet, flexibilitet och hänsynsfullt bemötande både mot medarbetare och kundOm företaget
J-M Solutions AB är en montagefirma som gör montageuppdrag åt olika kunder.
Urval kommer att ske löpande så tveka inte att skicka in ditt CV redan idag.
Vid frågor eller funderingar,
kontakta Sandra Laveryd Kratz sandra@jmsolutions.se
OBS! Vi tar endast emot ansökningar via mejl.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-17
Via mail.
E-post: sandra@jmsolutions.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Montörjobb". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare J-M Solutions AB
(org.nr 556901-7287)
Pjältvägen 1N (visa karta
)
616 34 ÅBY Kontakt
Sandra Laveryd Kratz sandra@jmsolutions.se Jobbnummer
9512656