Montör - Vallentuna
Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB / Maskinreparatörsjobb / Vallentuna Visa alla maskinreparatörsjobb i Vallentuna
2026-06-18
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, Täby
, Upplands Väsby
, Sollentuna
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vi söker nu en montör till en viktig roll hos Disab-Tella AB i Vallentuna!Publiceringsdatum2026-06-18Om företaget
Disab-Tella AB är ett etablerat företag som verkar inom verkstad, montage och industriella lösningar. Vi arbetar med tillverkning och montering av kundanpassade produkter där kvalitet, noggrannhet och leveranssäkerhet står i centrum.
Deras arbetsmiljö präglas av engagemang, samarbete och ett praktiskt arbetssätt. De arbetar nära varandra i ett sammansvetsat team där variation i arbetsuppgifterna gör att ingen dag är den andra lik.Om tjänsten
Som montör hos Disab-Tella AB arbetar du främst med mekaniskt montage i deras verkstad. Rollen innebär att du monterar komponenter och produkter enligt ritningar och instruktioner, samt säkerställer att arbetet håller hög kvalitet.
Du arbetar både självständigt och tillsammans med kollegor i olika projekt och uppdrag. Rollen är varierad och passar dig som trivs i en praktisk miljö där man hjälps åt och har nära till produktionen.
Du blir en viktig del av teamet och bidrar till att de levererar produkter med hög kvalitet till sina kunder.
Vi söker dig som
Vi söker dig som har erfarenhet av montage och trivs i en bred och praktisk roll. Du är noggrann, ansvarstagande och tycker om att arbeta med händerna.
Du har ett positivt driv, arbetar strukturerat och har lätt för att samarbeta med andra. Vidare är du flexibel, lösningsorienterad och van att ta egna initiativ i det dagliga arbetet.
Att bidra till en god arbetsmiljö och vara en hjälpsam kollega ser du som en självklarhet.Kvalifikationer
Erfarenhet av montagearbete inom verkstad eller industri
Förmåga att läsa ritningar och arbetsinstruktioner
Erfarenhet av verkstads- eller industriarbete är meriterande
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
B-körkort är meriterandeÖvrig information
Har du frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Elliot Sahlstrand på elliot.sahlstrand@kraftsam.se
.I denna rekrytering samarbetar Disab-Tella med Kraftsam Rekrytering och Bemanning. Externa rekryteringsbolag och säljare undanbedes vänligen men bestämt.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559064-9207)
Cedersdalsvägen 1 (visa karta
)
186 40 VALLENTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Disab-Tella Jobbnummer
9970525