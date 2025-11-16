Montering och paketering (ehandel)
2025-11-16
Vi är ett litet företag i Borlänge som tillverkar produkter i metall, till exempel skyltar, nyckelringar och smycken. Produkterna laserskärs, graveras, poleras, och monteras sedan för hand, och paketeras i e-handelspaket innan de skickas till våra kunder.
Nu söker vi någon som kan hjälpa till med arbetsmoment som sortering, montering och paketering. Du kommer bland annat att lägga nyckelringar i askar, fästa kedjor, och se till att rätt produkt hamnar i rätt förpackning. Arbetet kräver noggrannhet och ett öga för detaljer, något för dig som både gillar att ha ordning och pyssla med händerna.
Vem tjänsten passar för
Det här är en deltidsanställning med 75-100% fram tills årsskiftet, och därefter 30-50%. Arbetet funkar bra att kombinera med till exempel studier, egen verksamhet eller annan sysselsättning.
Du behöver inte ha tidigare erfarenhet, men vi tror att du är en person som:
är noggrann
trivs med praktiska uppgifter och pyssliga moment
gillar att pyssla med händerna
har lätt för att följa instruktioner och rutiner
Så söker du
Skicka en kort presentation av dig själv till emil@silvercut.com
. Vi gör urval under veckan, hör gärna av dig direkt om du är intresserad.
Sista dag att ansöka är 2025-11-21
Sista dag att ansöka är 2025-11-21
