Vi söker nu en mödrahälsovårdsöverläkare (MÖL) med placering huvudsakligen i Göteborg med särskilt samordningsansvar mot Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS).
Publiceringsdatum2025-10-23
Inom regionområdet Barnmorskemottagningar och gynekologi arbetar cirka 500 medarbetare på mottagningar runt om i hela regionen.
Hos oss får du möjlighet att påverka och utveckla mödrahälsovården i hela regionen tillsammans med engagerade kollegor i en verksamhet där kvalitet, samverkan och förbättring står i fokus.
Om arbetet
Som mödrahälsovårdsöverläkare blir du en del av det Centrala Mödrahälsovårdsteamet (CMHV) i Västra Götalandsregionen, ett regionalt team med samordnande, utvecklande och stödjande funktion. Tillsammans med regionens övriga mödrahälsovårdsöverläkare, samordningsbarnmorskor och vårdutvecklande psykologer arbetar du för att säkerställa en jämlik, kunskapsbaserad och patientsäker mödrahälsovård inom regionens barnmorskemottagningar.
Som mödrahälsovårdsöverläkare ansvarar du för att utveckla och bevaka medicinska riktlinjer, bidra till utbildning och kompetensstöd för barnmorskor och läkare samt ansvara för medicinska delar i vårdprogram och vårdkedjor. Du bidrar till kvalitetsuppföljning, deltar i lokala, regionala och nationella arbetsgrupper och fungerar som sakkunnig i frågor som rör mödrahälsovård och sexuell samt reproduktiv hälsa.
Uppdraget är i huvudsak övergripande och strategiskt men kan vid önskemål kombineras med klinisk tjänstgöring.
Om dig
Vi söker dig som är specialist i obstetrik och gynekologi med ett genuint intresse för mödrahälsovård, sexuell och reproduktiv hälsa. Erfarenhet av arbete inom mödrahälsovård är meriterande, liksom forskningserfarenhet.
Som person trivs du med att arbeta självständigt, har lätt för att samarbeta både internt och externt samt tänker strategiskt och helhetsorienterat. Du är en god kommunikatör som gärna delar med dig av kunskap, både muntligt och skriftligt. Du är flexibel och trygg i din yrkesroll. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet för tjänsten.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Regionhälsan
Förvaltningen Regionhälsan omfattar regiongemensamma vårdverksamheter och hälsofrämjande nära vård. Nära 1900 medarbetare jobbar för att invånarna ska må bra. När du blir en del av oss är du med och utvecklar verksamheten.
Regionhälsan har en värdegrund som tagits fram tillsammans med förvaltningens chefer och medarbetare. Värdegrunden utgår ifrån tre värdeord; Tillit, engagemang och kvalitet. Vi arbetar aktivt för att värdegrunden ska vara känd och fungera som en viktig grundpelare i Regionhälsan.
Vi ser mångfald som positivt och tycker att våra olikheter är en tillgång.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate.
