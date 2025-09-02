modersmålslärare/studiehandledare i grekiska
2025-09-02
Landskrona är på frammarsch på många plan. Nya områden med havsnära boende växer fram och allt fler företag väljer att etablera sig just här. Läget mitt i Öresundsregionen med närhet till bad och stad, natur och kultur lockar allt fler till inflyttning, etablering och besök.
I Landskrona stad med drygt 3300 medarbetare arbetar vi efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. Vår värdegrund ska genomsyra all vår verksamhet och vi ska vara en arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet. Här finns utrymme för dig med mod och handlingskraft och du får möjlighet att utvecklas.
Vill du vara med och påverka utvecklingen i en av Skånes mest spännande städer? Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-09-02Arbetsuppgifter
Modersmålsundervisning och studiehandledning i grekiska som modersmål.Kvalifikationer
Du har svensk eller utländsk lärarexamen alternativt en utländsk akademisk examen. Goda kunskaper i svenska både muntligt och skriftligt. För att bli aktuell för tjänsten krävs mycket goda kunskaper i grekiska. Du har ett nutida språkbruk och följer den språkliga utvecklingen på modersmålet. Du har erfarenhet av läraryrket och är insatt i ämnet modersmål. Du har god insikt i skolans styrdokument och tillämpar dem i det dagliga arbetet. Du har god didaktisk och pedagogisk förmåga. Du kan leda och organisera för att skapa en god lärandemiljö.
Du har körkort.
ÖVRIGT
Arbetsgivarinformation: https://www.landskrona.se/jobbailandskronastad
Om du som sökande har skyddade personuppgifter skickar du in ansökan till HR-avdelningen via post eller lämnar in den i receptionen, ställd till HR-enheten där du också anger vilket referensnummer annonsen har. I din ansökan behöver du ange hur du vill bli kontaktad av rekryterande chef. Din ansökan kommer sekretessmarkeras och bevaras i två år även om du inte blir anställd hos oss. Därefter gallras handlingarna. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://www.landskrona.se/kommun-och-politik/sa-behandlar-landskrona-stad-personuppgifter/.
Sista dag att ansöka är 2025-09-10
