Modersmålslärare/studiehandledare i Dari
2025-12-10
Välkommen till Alingsås! Som medarbetare i vår kommun har du alla möjligheter att vara med och utveckla verksamheten och din arbetsplats. Med nära 4000 anställda är vi tillräckligt stora för att driva förändring och samtidigt tillräckligt små för att var och en ska kunna påverka och få utrymme för sina idéer. Här finns plats för nytänkare. Tillsammans skapar vi Alingsås!
Nu söker vi dig som vill arbeta som modersmålslärare och studiehandledare i Dari hos oss på enheten för flerspråkigt lärande. Enheten flerspråkigt lärande bedriver modersmål och studiehandledning samt kompetensutveckling kring flerspråkighet.
Publiceringsdatum2025-12-10Arbetsuppgifter
Oavsett ålder är ett rikt och varierat språk betydelsefullt för att kunna förstå och delta i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.
I rollen som modersmålslärare ingår att planera och genomföra undervisning i modersmålet utifrån kursplanen för modersmål samt bedömning. I tjänsten ingår också studiehandledning för enskilda elever på våra skolor. I tjänsten ingår undervisning, samverkan med vårdnadshavare, kollegor och andra pedagoger och gemensam fortbildning.
Du och dina kollegor arbetar tillsammans med att utveckla undervisningens kvalitét samt stärka elevers lärande.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Goda språkkunskaper i Dari och svenska både skriftligt och muntligt
• Erfarenhet av undervisning i grundskolan eller motsvarande
Meriterande:
• Erfarenhet av modersmålsundervisning och studiehandledning
• Lärarlegitimation i ämnet modersmål
• B-körkort då tjänsten kan innebära resor mellan skolor inom kommunen
För att lyckas i rollen behöver du ha förmågan att anpassa din undervisning så att varje elev ska kunna utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Tjänstens omfattning är 80%.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker samt vid eventuell intervju ha möjlighet att uppvisa ID-handling.
Ersättning
