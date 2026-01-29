Modersmålslärare i polska
Torsås kommun - en kommun med närhet och livskvalité i södra Kalmar län. Kommunen, med ca 7 000 invånare, kan beskrivas som ett Sverige i miniatyr. Här finns havet, kusten, stränderna, slättlandet, sjöarna och skogarna. Näringslivet domineras av tillverkningsindustrin men har också en stor potential inom besöksnäring och andra områden. Här kan vi erbjuda en hög livskvalitet med närhet och stor trygghet för invånare och besökare. Torsås kommun har fem förvaltningar och två helägda bolag.
I Torsås kommun vågar vi hitta på nya lösningar, tänka stora tankar och komma med spännande idéer. För att lyckas jobbar vi nära varandra. Vi samarbetar mot ett gemensamt mål; att ge alla som bor här de bästa förutsättningarna för ett gott liv. Att vi har nära till varandra märks genom att vi tar tillvara på varandras styrkor. Att förvaltningar och verksamheter arbetar nära varandra gör också att det aldrig är långt mellan medarbetare och chef, vilket i sin tur leder till att vi har korta beslutsvägar och nära samarbete.
Torsås kommuns värdegrund bygger på orden Delaktighet, Utveckling, Tydlighet och Trygghet. Ett förhållningssätt som varje medarbetare och förtroendevald visar i det dagliga arbetet och i möte med medborgare och kunder.
Modersmålslärare i polska för elever i grundskolan årskurs 1 - 9, ca 2 tim/vecka.
Intervjuer sker löpande så skicka in din ansökan redan idag.
Vi söker i första hand dig som har lärarlegitimation för modersmål, alternativt dig som har en pedagogisk utbildning. Du ska ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på modersmålet du undervisar i och på svenska.
Utdrag ur belastningsregistret ska uppvisas innan anställning. Beställ ditt utdrag från belastningsregistret på polisens webbplats: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Timlön
